Sainz, sobre su toque con Hamilton: “A veces los comisarios aplican las reglas y otras no”

Carlos Sainz no se fue contento de su Gran Premio de casa. Tras mostrar un gran ritmo durante todos los entrenamientos libres, el madrileño finalizó sexto en el Circuit de Barcelona-Catalunya, un resultado que se quedó lejos de sus expectativas.

Como ya declaró Sainz tras la clasificación, circuitos como el de Barcelona se han convertido un aspecto a mejorar para él y su equipo, pues, desde China y Japón, los trazados con curvas más largas se han vuelto un punto débil para ellos.

“Creo que claramente Red Bull y McLaren han estado en otro nivel en esta carrera, y Mercedes han dado un paso adelante. Empieza a ser algo en lo que hay que trabajar porque está claro que en este tipo de circuitos de curva larga, de curva media rápida, nos cuesta más, por lo que habrá que trabajar en mejorar el coche en este tipo de circuitos”, señaló el madrileño tras el Gran Premio de España.

Asimismo, el piloto de Ferrari expuso que la estrategia de neumáticos que escogieron (blando-medio-duro) no fue la correcta, lo que le acabó perjudicando a final de carrera respecto a sus rivales y le impidió poder luchar por posiciones más delanteras.

“He salido al ataque intentando pasar a los Mercedes desde el principio, luego hemos intentado parar pronto, hacerles el 'undercut', y eso al final nos ha forzado a ir a una soft-media-dura que claramente no ha funcionado y los que han hecho soft-media-soft han ido más rápido. Pero es lo que hay, había que intentarlo, hemos probado dos cosas diferentes con los dos coches y no han funcionado”, declaró Sainz.

Toque con Hamilton

Sobre su incidente con Hamilton, por el que el inglés finalmente no recibió ninguna sanción por parte de los comisarios, Sainz afirmó que la acción fue parecida a la que tuvo él con Oscar Piastri en Miami, por la que sí que recibió penalización.

“Al final los comisarios aplican unas reglas y yo pensaba que él había hecho algo parecido a lo que me paso a mí en Miami, así que demuestra que hay veces que se aplican y otras que no, pero no pasa nada, son las carreras”, sentenció.