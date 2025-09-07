Fórmula 1
Sainz, tocado: “Es mi peor racha en Fórmula 1”
Carlos Sainz ha vuelto a sufrir una carrera catastrófica y ha terminado sin puntos en Monza: "Está siendo muy duro de llevar, hoy otra vez otro palo, después de Zandvoort "
Carlos Sainz (11º) rozó los puntos en Monza tras protagonizar una gran remontada que resultó estéril. El único ‘regalo’ que recibió fue la posición de Hülkenberg, que se retiró en la vuelta de formación, pero a partir de ahí el madrileño tuvo que pelear en pista y acertar en la estrategia para progresar. Un toque con Oliver Bearman frustró de nuevo sus opciones a terminar en el top diez en una temporada marcada por su mala suerte .
"Estábamos haciendo una buena remontada y eso que hemos salido con la goma media, éramos los últimos con ella y nos ha tocado extenderla mucho, mucho tiempo, aunque fuese ya degradando", ha explicado Carlos, muy tocado anímicamente al final de la carrera.
“Con los duros también nos iba bien, hasta que hemos tenido un toque con Bearman. Creo que le han penalizado al final, así que nada, una pena, pero otra vez cosas que pasan y nos dejan con esa mala sensación ", ha lamentado.
El incidente con el joven británico de Haas ha sido decisivo. Sainz ha trompeado y con ello ha dicho adiós a sus opciones, mientras de nuevo el resultado de su compañero Alex Albon (7º) ha sido el más valioso para Williams, ampliando las diferencias entre ellos, con 70 puntos frente a los 16 del español.
"Con Bearman es el típico incidente de Monza y no me voy a poner a despotricar. Yo frenando por fuera, puedo frenar más tarde y lo hice tardísimo. Creo que él ha intentado por dentro frenar tan tarde como yo, y aunque sí, le he dejado más de un coche al vértice, que es lo que tienes que hacer cuando frenas por fuera y adelantas. Él frena tan tarde que se queda sin dirección y me toca", ha analizado.
"Es complicado de entender, complicado de aceptar, seguro. Es mi peor racha en F1. Nunca he tenido una racha consecutiva de malos resultados o de cosas que te pasan tan dura como la de este año. Está siendo muy duro de llevar, hoy otra vez otro palo, después de Zandvoort y después de dos qualis buenas, tanto en Zandvoort como ayer, pero ya pasará, no queda otra", ha recordado Sainz, que ya asume que su 2025 no va a ser como esperaba.
“Estoy contento en Williams, la gente trabaja mucho y es una pena que luego los resultados no salgan, pero bueno, mientras pase de todo este año y no cuando lleguen los podios... si llegan”, ha advertido.
- Joan Camprubí, de Som un Clam: 'Participaremos de manera activa y con impacto en unas elecciones
- Raphinha acusa a Disneyland París de racismo: 'Os odio
- ¡Bardghji podrá jugar contra el Valencia!
- Koeman alerta de la lesión de De Jong
- Thiago Alcántara vuelve al Barça
- La decisión de Bojan que cambió la vida de Dro
- Flick 'mima' a Jofre Torrents y le evita el riesgo de jugar con el filial
- Carlos Martínez zanja la polémica sobre de qué equipo es: 'Hace años que me da igual