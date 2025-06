Sainz, tocado: "En algún momento se acabará el mal fario"

Carlos Sainz no consigue dejar atrás su mala racha y tampoco a Williams le va mucho mejor. Este domingo, la escudería de Grove se ha ido de vacío tras el segundo abandono consecutivo de Alex Albon, mientras que Sainz ni siquiera ha podido tomar la salida.

En clasificación se vio afectado por un problema en los frenos que hacía su coche inconducible. Dañó una parte del suelo, perdió carga aerodinámica y acabó relegado a la 19ª plaza de parrilla. Y hoy, en la vuelta de formación, otro contratiempo ha forzado su retirada, con su monoplaza en llamas.

Lógicamente Sainz se ha mostrado decepcionado por la situación: "Como equipo, está claro que necesitamos mirar muchas cosas. En algún momento se acabará todo este mal fario”, ha dicho con esperanza en que la crisis de Williams tenga solución.

"Son carreras, parte del deporte y como atleta, pasas por momentos más afortunados, más desafortunados, momentos difíciles. Este deporte me ha enseñado que esto puede cambiar muy rápidamente, pero está claro que son demasiados problemas seguidos, tanto en clasificación como en carrera , conmigo y también con Alex. Es muy decepcionante venir a Austria y no ser capaz de correr", ha lamentado,

Sainz no tenía aún demasiada información sobre lo que le ha ocurrido este domingo a su monoplaza: "Tenemos que mirar si hay algún tipo de relación entre lo de ayer y lo de hoy. Otro problema más. El coche estaba frenado de atrás y no lo he podido mover. He reseteado, he hecho una vuelta, se ha vuelto a frenar y hemos tenido que retirarnos", ha resumido.

"El balance del fin de semana es muy pobre, con muchos problemas y los dos coches fuera. A partir de aquí no nos queda otra que apretar los dientes. Hay que seguir trabajando duro, cabeza abajo y las cosas cambiarán. Antes de nuestra carrera de casa, necesitamos reagruparnos y ver lo que podemos hacer mejor", ha advertido en referencia al próximo Gran Premio de Gran Bretaña.