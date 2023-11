Sainz, tocado tras caer en Q1: "Tengo un cabreo importante"

"La verdad es que no hemos sido muy rápidos en todo el fin de semana, hemos sufrido mucho con los blandos, aunque había ritmo de sobra para estar en Q3", lamenta Carlos "Las cosas no han salido bien, pero los puntos son mañana y vamos a darlo todo para intentar remontar", advierte el madrileño, que se juega el cuarto puesto del Mundial

Tras su pavoroso accidente del viernes, Carlos Sainz no levanta cabeza en Abu Dhabi. Acabó último en los terceros libres matinales este sábado y no ha superado la primera ronda de clasificación, algo que no le sucedía desde 2019. El piloto de Ferrari, que saldrá 16º en parrilla este domingo, ha terminado muy tocado por cúmulo de errores en un fin de semana que cierra la temporada.

“Nosotros solos nos metimos en un problemas. He salido muy tarde del garaje en la última vuelta y coincidió que cuando empezaba mi vuelta estaban todos los que acabando sus giros y no he podido hacer un primero y segundo sector limpio, tenía muchísimo tráfico”, se ha excusado el madrileño, al que no le quedará otro remedio que intentar remontar en carrera. Y es que de su contribución y del resultado final de Leclerc dependerá que hoy Ferrari pueda superar a Mercedes en el subcampeonato de constructores, con un importante botín económico en juego y cuatro puntos entre ambas escuderías.

Carlos también se juega la cuarta plaza de pilotos, ya que está empatado a 200 puntos con Fernando Alonso y tiene cerca a Lando Norris (195) y Charles Leclerc (188). "Mañana vamos a darlo todo para intentar remontar tanto como sea posible. Está claro que las cosas no han salido hoy bien, pero los puntos son mañana", advierte. De todos modos, como podréis imaginar tengo un cabreo importante porque podríamos haber hecho las cosas mucho mejor".

Sobre su accidente del viernes, asegura que “no me hizo perder confianza porque es una curva que se hace fondo. Fue simplemente por el bache, no hay nada de lo que preocuparse".