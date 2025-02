Sainz: "Me tendré que tomar una píldora de paciencia en Williams"

Carlos Sainz (Madrid, 1994) ya ha podido poner sus manos sobre el FW47, el nuevo coche de Williams con el que debutará este año en la escudería británica. Lo ha hecho en la presentación del nuevo monoplaza en el circuito inglés de Silverstone donde también tuvo tiempo para explicar sus primeras sensaciones a un grupo de periodistas españoles.

Pregunta: Después de después de probar el coche hoy, ¿qué sensación tiene?

Respuesta: No, desafortunadamente, las ruedas que nos dan para hacer estos tests no te dejan probar muy bien el coche. Entonces es demasiado pronto para contaros si es un coche competitivo o si tiene un buen balance. No, porque las ruedas no tienen nada que ver con las ruedas que solemos llevar y eso te acaba cambiando el 'feeling' por completo.

Lo que sí que os puedo decir es que yo creo que el hecho de que Williams nos haya hecho la presentación del coche aquí delante de todos, de los patrocinadores, delante de la prensa que se ha acercado y tener el coraje de hacerlo sin tener miedo a que falle nada... Y no ha fallado nada. Es signo del progreso que se está haciendo en todos nuestros sistemas para hacer el coche que hemos creado para este año y la buena confianza que hay por parte de todo el equipo.

P: ¿Por qué estáis tan "sosos", cuando le hemos visto hacer un podio en Brasil con un coche muy parecido a este?

R: Creo que el equipo de momento se lo está tomando con calma. No quiere decir que estemos sosos. Yo creo que quiere decir que el equipo sabe que este año es un año de transición hasta el 2026. El 2026 es un año donde el equipo quiere dar un paso clave hacia delante. En cambio el 2025... pues sé que hemos hecho progresos. Creo que el equipo está demostrando ese progreso, pero, ¿cuánto de ese progreso te puede llegar a permitir algún día luchar por un podio? Yo creo que es, sinceramente hablando, relativamente improbable, pero oye, nunca se sabe. Yo prefiero ser más optimista y esperar por lo menos al test o a la primera carrera para ver dónde estamos.

P: ¿Qué puede poner de Ferrari en este coche?

R: Toda la información que pueda me la voy a traer y ya la he traído. Ya se han aplicado muchas cosas y entre Alex (Albon) y yo con la experiencia que tiene él de tres años en el equipo, de lo que él sabe, más lo que puedo traer yo de mis pasados equipos,... Creo que ahí hay tiempo por vuelta que ojalá se pueda notar pronto.

P: ¿Qué motivos hay para ser optimista con el cambio de Ferrari a Williams y qué motivos hay para ser pesimista?

R: Primero de todo, seguir en Fórmula 1. Poder decir que es mi décimo año, poder decir que estoy llegando a un equipo como es Williams, que en el pasado ha sido un equipo muy mítico de la Fórmula 1. Yo me siento muy orgulloso, sinceramente, de poder decir que he estado en equipos como McLaren, como Ferrari y ahora en Williams. Si me lo dices cuando tenía diez años, no me lo hubiese creído que hubiese tenido este tipo de trayectoria deportiva. Y sí puedo decir que lo que más me apetece de todo es juntarme a un equipo también en su proceso de reconstrucción, de poder ser competitivos otra vez, de volver a intentar ganar carreras aunque vaya a llevar su tiempo.

Para mí es siempre un aliciente y siempre disfruto de ese proceso. Creo que puedo sinceramente ayudar a un equipo mítico como es Williams a volver a ser competitivo y me apetece ese reto para que ese proceso sea lo más lo más corto posible.

P: ¿Qué sería un buen primer año en Williams? Tanto para usted como para el equipo.

R: Lo primero es ver cómo va el coche. Dependiendo del coche que tienes ya puedes ponerte objetivos de resultados, pero para mí lo más importante son dos cosas: Una es seguir demostrando progreso, seguir mejorando todas las partes débiles que tiene Williams como escudería. Que ese progreso se vaya notando durante todo el año. Creo que atravesamos un buen momento y como veis están llegando muchos patrocinadores, está subiendo mucha gente a la ola y eso creo que es fundamental.

Y lo segundo el seguir trabajando en la fábrica para 2026, que es ahí donde se van a centrar muchos de nuestros esfuerzos cuando volvamos a la fábrica.

P: ¿Qué similitudes ve entre su llegada a McLaren y a Williams, dos equipos míticos en reconstrucción.

R: Veo muchas similitudes, sobre todo en que son equipos ingleses, entonces conozco bien esto y me recuerda mucho a McLaren en ese sentido. Son equipos en una fase muy parecida. Vienen de años difíciles, quizás Williams los años más complicados fueron durante la pandemia, así que ya ha pasado lo más difícil, mientras que a McLaren llegué en el peor momento, que creo que fue a finales de 2018. Hay similitudes, pero cada equipo es un mundo, cada uno tiene su historia, están en un diferente proceso. En Williams me he encontrado gente con mucho talento y con muchas ganas, con calidad para ser campeones algún día.

P: ¿Está enamorado del proyecto? Si no es así, ¿que le faltaría para estarlo?

R: Por supuesto los resultados en pista son lo más importante para mí. Es lo que más me preocupa de todo, pero sé que una píldora de paciencia en Williams me tengo que tomar para ser un poco más cauto con los resultados este primer año. Lo que más me importa es el proyecto y el proyecto desde el primer día que me lo contó James Vowles y una vez ya he podido estar en Williams, hablar con el fondo de inversión, ver lo que se está haciendo en Grove para que seamos competitivos otra vez, me motiva. Me parece que con Alex pudo formar una dupla de pilotos importante que podamos trabajar en la misma dirección y eso, sentirte querido, arropado, respaldado y ver un equipo que está trabajando con toda la maquinaria, e imagínate que un día consigo ganar un carrera con Williams en el futuro. Eso me motiva mucho.