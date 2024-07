Sainz, tajante: "No hablaré más de mi futuro hasta que decida"

Hoy se ha conocido un nuevo movimiento en la parrilla de Fórmula 1 para 2025, pero no ha sido Carlos Sainz el que ha anunciado su futuro, sino el júnior Oliver Bearman, que pilotará para Haas a tiempo completo la próxima temporada. El madrileño sigue deshojando la 'margarita' y si en Barcelona, hace dos semanas, aseguró que su decisión era inminente, ahora prefiere tomarse su tiempo. "No voy a hablar más de mi futuro hasta que determine dónde voy y vosotros sereis los primeros en saberlo", ha dicho a los periodistas a su llegada a Silverstone.

Con ofertas de Williams, Audi y Alpine sobre su mesa, en los últimos días se ha especulado con que la llegada de Flavio Briatore a Alpine y su tentadora propuesta de última hora habrían cambiado los planes del español, que en Montmeló parecía decantarse por Williams: "Quiero darle las gracias a Flavio por las buenas palabras que me ha dedicado, especialmente viniendo de un tipo que entiende este deporte y ha estado aquí por un tiempo, sus palabra me hacen sentir bien".

Sin embargo, Carlos reconoce que dilatar la decisión le está empezando a generar problemas para centrarse totalmente en la pista y en su último año en Ferrari: "Sinceramente, me lleva bastante tiempo toda esta situación no voy a mentir. El jueves y el viernes, antes de llegar al circuito, hay muchas llamadas, mucho tiempo en el teléfono, reuniones con mi equipo de gestión, pero también con los equipos con los que estoy hablando, tratando de entender y tener una imagen completa de la situación", ha explicado.

"Quizá sea bastante estresante y consuma demasiado tiempo. En lugar de poder desconectar completamente y recargar, tu mente está en otro lugar pensando en tu futuro y preguntando, '¿qué será?', desde luego no es una situación ideal, aunque al mismo tiempo, cuando llego el jueves, me siento capaz de rendir", asegura.

"En Austria, cuando entré a una reunión de ingeniería, me sentí 100% en el coche y creo que el fin de semana fue una prueba que todavía estoy a un nivel muy alto y que estoy rindiendo en una de mis mejores temporadas en la Fórmula 1, pero, como siempre he dicho, no voy a ser un hipócrita. Siempre hay más rendimiento al estar en una situación de contrato estable y estar donde estoy ahora", ha insistido.

Carlos Sainz logró en Silverstone su primera victoria hace dos años. Tiene muy claro que SF-24 es muy superior al F1-75 con el que inauguró su palmarés de triunfos en F1. Sin embargo ahora el problema del coche es otro y después después de empezar la temporada como la alternativa a Red Bull, se ha visto superado por McLaren y Mercedes por su falta de competitividad en circuito de curva rápida: “Perdemos mucho más tiempo del que creemos por el ‘porpoising’, el que pierdes en la curva y el que te hace perder potencialmente en el resto de las curvas. Estamos trabajando duro para buscar soluciones", advierte.