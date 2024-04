Sainz sufre bajo la lluvia: "No he chocado de milagro"

Carlos Sainz ha sufrido en la primera jornada del Gran Premio de China. Por la mañana no ha terminado satisfecho con el grip en la única sesión de entrenamientos libres y por la tarde, en una agitada clasificación sprint -la primera del año en este formato-, se ha visto sorprendido por la lluvia que ha descargado en el circuito de Shanghai durante la decisiva de Q3, al igual que los otros nueve pilotos que han pasado a esta última ronda. Con todo, el de Ferrari ha conseguido un quinto puesto en parrilla para mañana (5:00 horas).

"Hemos tenido una SQ1 y SQ2 en seco en las que hemos podido ir progresando sin problemas, preparando el coche para tirar a tope en la SQ3, pero entonces ha empezado a diluviar. Con el neumático intermedio hemos esperado demasiado a la salida del pit lane y se nos ha enfriado", ha explicado el madrileño.

Charles Leclerc ha trompeado con el otro Ferrari, impactando levemente con el muro. Después de la sesión, Sainz ha reconocido que también él ha estado a punto de perder el control de su monoplaza, con muchos problemas para poner en temperatura el neumático intermedio. "Estaba soplando mucho el viento y había muchas curvas que el agarre no era malo, pero luego había otras que soplaba de culo y, con estos coches con aerodinámica tan sensible, ahí apenas tienes 'grip'. Ya si le añades el asfalto mojado y el neumático intermedio, pues ya en la última curva era casi imposible de mantenerse por dentro".

Sainz ha terminado exhausto: "A Charles y a mí nos ha costado mucho calentar el neumático en la vuelta de salida y en la primera lanzada. Él ha chocado y a mí de milagro no me ha pasado lo mismo. Hemos sufrido mucho con las temperaturas y no hemos podido hacer una buena SQ3. Este trazado es muy complicado, pero creo que hemos salvado el día", ha valorado finalmente.

"Tras la carrera sprint se abrirá el parque cerrado y ahí podremos tocar el coche. Me gustaría hacer un par de ajustes, porque no voy cien por cien cómodo, tengo un par de ideas para mejorar lo que tenemos. Para la sprint habrá que sobrevivir con lo que tenemos y luchar desde el quinto que hemos conseguido. Veremos", promete Sainz, que tiene buenas estadísticas de puntos en el formato sprint, solo superadas por Max Verstappen, que este sábado arrancará cuarto.