Sainz, sorprendido por su bajón en Spa: "Hay que analizarlo"

Carlos Sainz ha ido de menos a más este fin de semana en Bélgica. Con buenas sensaciones en los libres, sexto en la crono y la carrera sprint, todo se ha torcido para el madrileño en la clasificación, que le ha relegado a la 15ª plaza de parrilla para mañana domingo. Solo la anunciada lluvia puede darle alguna oportunidad de enmendar la situación.

Sainz se ha mostrado sorprendido por el cambio de prestaciones y más teniendo en cuenta que su compañero Albon ha firmado un valioso ‘top cinco’ con el Williams. La falta de ritmo y agarre de la Q1 a la Q2 ha dejado a Carlos fuera de juego.

"Parece que va a llover, eso pondrá las cosas difíciles para todos. Sobre todo en Spa, y eso igual nos permite remontar. Espero que sea una carrera divertida y podamos ir hacia delante", ha dicho Sainz ante los micrófonos de DAZN.

"Sentía bien el coche. En la Q1 hemos ido rápido, como estábamos yendo todo el fin de semana, pero por una razón que no entiendo bien, en la Q2 no hemos mejorado el tiempo y eso no nos ha permitido pasar a la Q3. Tenemos que analizarlo y tratar de entenderlo de cara al futuro", ha apuntado.

“En la Q2 no pude ir más rápido, no encontré tanto agarre como en la Q1 y la vuelta se nos escapó. Hemos probado diferentes direcciones de ‘set-up’ y balance del coche durante el fin de semana, pero no hay nada que explique lo sucedido", ha analizado el madrileño.

"Con Alex estábamos con diferentes configuraciones y direcciones. Pero, de nuevo, me sentí cómodo con mi setup en la Q1 y me sentí bien pilotando mi coche en la Q1. Pero es cierto que al pasar a la Q2, no encontramos ninguna mejora. De hecho, fui una décima más lento en la Q2 que en la Q1. Así que, sí, hay que analizar con el equipo esta noche y ver lo que podría haber sido", ha insistido.