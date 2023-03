Sainz se sincera: "Hay que centrarse a medio plazo, no hemos hecho un buen trabajo"

"Viendo la ventaja de Red Bull, hay que empezar a mirar e ir a por algo diferente" asumió resignado el piloto español Sainz asumió que Ferrari está muy lejos de los Red Bull, tanto que ve insalvable la diferencia

Carlos Sainz se mostró resignado en la rueda de prensa previa al GP de Australia y reconoció que la escudería italiana "no" hizo "un trabajo suficientemente bueno" en invierno y que esto les hace tener "una diferencia muy grande con Red Bull" que "va a ser difícil cerrar", por lo que se centran en hacerlo en el "medio plazo".

"Es una sorpresa para nosotros ver que no somos tan fuertes como el año pasado. No somos muy competitivos, especialmente en ritmo de carrera, que es nuestro gran punto débil. No hemos hecho un trabajo lo suficientemente bueno; nos hemos dado cuenta y sabemos dónde está el problema, lo cual es algo bueno", dijo en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Australia, tercera cita del calendario de F1.

"No va a ser cuestión de una carrera o de un mes, es a medio plazo. La diferencia con Red Bull es muy grande, una de las más grandes de los últimos años, y va a ser difícil cerrar la brecha", completó.

Una situación por la que, consideró, Ferrari tendrá que cambiar el concepto de diseño de su monoplaza. "Red Bull es superior en todo. El buen rendimiento en 2 nos hizo mantener la apuesta por este concepto, pero viendo la ventaja de Red Bull, hay que empezar a mirar e ir a por algo diferente", comentó.

Carlos Sainz ocupa la cuarta posición del Mundial de pilotos con 20 puntos, 12 logrados en Baréin y 8 en Arabia Saudí, empatado con Lewis Hamilton y por detrás de Max Verstappen (44), Checo Pérez (43) y Fernando Alonso (30).