Sainz sigue con su incansable trabajo y en Williams... rebajan el suflé

Apenas unos días después de los primeros test oficiales de la temporada 2025 de la Fórmula 1, Williams y Alpine han vuelto este lunes a la pista con unos test de Pirelli para probar los neumáticos de 2026.

En el mismo trazado de Sakhir que acogieron los test, Pirelli programó dos jornadas con unas tandas específicas en las que cada escudería ha probado unos compuestos distintos, con vistas ya a 2026. El primer día fue el madrileño Carlos Sainz el que se puso al volante del Williams FW45, el monoplaza de 2023, mientras que el lunes fue su compañero Alex Albon el encargado de rodar para recabar datos. Alpine, por su parte, optó por citar a sus pilotos probadores, Ryo Hirakawa y Paul Aron.

Sainz, que fue uno de los pilotos con más vueltas acumuladas en los test de Bahrein, sumó una nueva tanda de kilómetros con su nuevo equipo, siendo el más rápido de los cuatro participantes (1:34.740). Según explicó el productor italiano, el trabajo del domingo se centró únicamente en la comparación de diferentes construcciones, utilizando un único compuesto (C1), mientras que este lunes los pilotos han podido probar varios tipos de compuestos, desde el C1 al C3, utilizando una única construcción para tener una base estable para la comparación de datos de los diferentes prototipos.

“Otro día muy útil para el desarrollo de los neumáticos 2026”, comentó Mario Isola, Director de Motorsport de Pirelli. “Hemos completado casi 2.700 kilómetros y hemos podido recopilar una cantidad significativa de datos para seguir adelante con nuestro programa", valoró en declaraciones difundidas por la compañía.

El madrileó realizó 116 vueltas que sumar a las 195 que realizó en los test de pretemporada. Un trabajo que no sólo han valorado desde Pirelli, sino que no ha pasado desapercibido en Williams, donde están más que satisfechos con la implicación demostrada por su nuevo fichaje.

"No deja una piedra sin mover. Solo debemos fijarnos en esa estadística de la F1 que compara cómo estaban sus anteriores equipos antes de ficharlo... y como quedan después", afirmó James Vowles, director de la escudería de Grove, después de los test oficiales de pretemporada en los que el madrileño selló el mejor tiempo, incluso por delante de Max Verstappen o George Russell.

Expectativas rebajadas

Pese a las buenas sensaciones y el trabajo incansable del madrileño, Vowles no dudó en rebajar las expectativas de cara a las opciones para este 2025.

"El coche que hemos conducido ahora es nuestra herramienta para este año. Y, por supuesto, hay más piezas por venir. Lo que quiero decir con todo esto es que nuestro destino está sellado hasta cierto punto. Por eso quiero asegurarme de que nos centramos donde tenemos realmente grandes oportunidades para marcar la diferencia", comentó Vowles tras la primera cita en Bahrein.

"Y eso es 2026, donde empiezas con una hoja en blanco, no hay nada que arrastrar", continuó al respecto el jefe del equipo. "Es una gran oportunidad para nosotros para asegurarnos de que reiniciamos algunas áreas en las que simplemente no éramos suficientemente buenos para establecer los estándares de cómo vamos a hacerlo en 2026", argumentó, aunque dejando claro que esa filosofía no implica relajarse esta temporada. "Llegaré a Melbourne, gritando y asegurándome de que conseguimos todos los puntos", zanjó al respecto.