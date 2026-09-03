Sainz señala el problema de Williams: "No tiene puntos fuertes y tiene muchos puntos débiles"

No está siendo un curso fácil para Carlos Sainz. El piloto madrileño, recién renovado con Williams, sigue sufriendo las consecuencias de las carencias de un FW48 con sobrepeso que ya se mostró en clara desventaja sobre varios monoplazas de la parrilla en el test de pretemporada. 'A priori', la cita de este fin de semana en Monza debería ser mejor para la escudería de Grove, debido a las características del trazado y el rendimiento del coche en ellas, pero Sainz es totalmente consciente de que seguirán sufriendo.

Tradicionalmente, Williams ha ido bien en trazados con mucha recta y poca carga, pero no hay que confiarse, y más teniendo en cuenta lo desastrosas que han sido las últimas actuaciones del FW48. "En el el coche este año no hemos visto que tenga poco 'drag' o que tenga mucha velocidad punta, por lo tanto desgraciadamente no veo que en Monza vaya a ir particularmente bien", decía el madrileño ante la prensa, tal y como recoge 'Marca'.

Sainz en Monza, sacándose un 'selfie' con Rayo McQueen / Daniel Dal Zennaro / EFE

Actualmente, el proyecto está lejos de ser lo competitivo que se esperaba que fuese antes del inicio de curso, especialmente teniendo en cuenta que el pasado año Williams consiguió dos podios con Sainz. "Este año poco, por eso estamos tan disgustados con el rendimiento del coche este año, porque no tiene puntos fuertes y tiene muchos puntos débiles, entonces al final eso hace que tampoco vayas a circuitos esperando ningún milagro", decía el madrileño.

"Por lo tanto la realidad, por eso hay que cambiar tanto para el año que viene y por eso hay que apretar el botón de reset, porque hemos fallado en muchas cosas este año", expresaba.

"No es donde queremos y debemos estar"

En las últimas carreras, Aston Martin se ha mostrado algo más competitiva con la llegada de mejoras. No obstante, el Williams debería tener mayor velocidad punta, por lo que fue preguntado por si espera estar por delante de los de Silverstone y Cadillac. "Sí, pero insisto, eso no me aporta ninguna felicidad, no es donde queremos estar y no es donde debemos estar", comenzaba diciendo al ser preguntado sobre el asunto.

Carlos solo es capaz de pensar en las mejoras que vienen en las próximas carreras. "Luchar entre el 16 y el 17 o el 14-15, me da igual, me importa ahora la mejora de Baku, a ver si funciona y nos da lo que esperamos, sobre todo para ver que la correlación del túnel de viento y que funciona como tiene que ir, para fiarnos de que todo lo que estamos haciendo con el coche el año que viene se va a traducir a la pista, que es lo más importante", expresaba.

Las expectativas con Madrid

El nuevo circuito español acogió unos test de Fórmula 3 y asegura que, tras consultar con los pilotos sus sensaciones, será un circuito que no dejará a nadie indiferente. "Creo que el test de F3 fue bastante bien en cuanto a que los pilotos salieron sorprendidos del circuito. Es de los circuitos más difíciles que han hecho en su vida y eso ya le da al circuito carácter, le da personalidad. Y es importante cuando entras de nuevas a la Fórmula 1 el tener carácter y personalidad, que es lo que le pedía yo al circuito", decía el '55'.

No obstante, poco tiene que ver la potencia de un Fórmula 3 en comparación a un Fórmula 1, por lo que pide calma. "Hay que esperar y evaluar si se ha pasado de carácter y de personalidad han hecho una locura de circuito, o si es muy divertido con adelantamientos y demás", expresaba.

"Yo lo único que le pido a todo el mundo que está envuelto en el proyecto, tanto a la Fórmula 1 como a los pilotos, como al circuito, que tengan la mente abierta en cuanto al 'feedback' que puedan llegar a dar los pilotos después del Gran Premio", sentenciaba.