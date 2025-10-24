Sainz señala a la FIA tras su sanción: "Hay debilidades en la normativa"

La Fórmula 1 aterriza este fin de semana en uno de los trazados más emblemáticos de su calendario: el Autódromo Hermanos Rodríguez de México. Se trata de un circuito en el que Carlos Sainz guarda recuerdos de lo más dulces: allí firmó una espectacular 'pole position' el pasado curso con Ferrari y el broche de oro llegó con la primera plaza el domingo en carrera. Sin embargo, este curso es algo distinto, porque ya no corre con la escudería italiana y tendrá que afrontar una sanción.

Tras su polémico accidente en la carrera del domingo pasado en el Circuito de las Américas, en el que chocó con Kimi Antonelli, el madrileño partirá con cinco posiciones de sanción. Sobre este toque en pista y la posterior sanción, se sinceró durante la rueda de prensa del jueves en México. "Lo que sucede en pista se queda en pista", comenzó diciendo.

Carlos Sainz se llevó la victoria con Ferrari en el GP de México de 2024 / EFE

El piloto de Williams se mostró en desacuerdo con la sanción recibida por parte de la FIA. "Parece una sanción desproporcionada y deja al descubierto debilidades de la normativa", soltó el madrileño. "Me parece difícil de aceptar y de entender viendo las cámaras on-board", aseguró.

Por su parte, Antonelli, que también se encontrabaen la rueda de prensa, aseguró que "cada uno tiene su visión" de lo vivido en la curva 15 del trazado estadounidense. Por su parte, Sainz quiso destacar que no acaba de entender las guías de actuación de los comisarios. "Las guias de pilotaje no son una norma. Una guía te ayuda a evaluar un accidente, pero no es una norma. Y no siempre debe aplicarse así para juzgar un accidente", expresó.

En cuanto a sus sensaciones con su monoplaza, Sainz se encuentra en un buen momento. "Debo clasificar lo más alto posible", explicó, teniendo en cuenta que contará con la penalización. "Pero estamos en un buen momento, todo nos sale. Soy rápido en sábados y domingos, y espero remontar. En México podemos ser fuertes", explicó.