Sainz, sancionado con cinco posiciones y dos puntos: "Ha sido una lástima haber acabado la carrera así"

Carlos Sainz vivió en Austin un fin de semana de contrastes, de subir al tercer escalón del podio en la sprint del sábado a quedar fuera de carrera el domingo tras apenas siete vueltas disputadas.

El de Williams se enzarzó en los primeros compases de la carrera con el Mercedes de Kimi Antonelli y acabó saliéndose de la pista tras tocarse con el italiano en la curva 15. Sainz, con algunos destrozos en su coche ya no pudo continuar en carrera, mientras que Antonelli, aunque pudo seguir en pista, se vio obligado a trabajar en su remontada. "Parece culpa mía... pero he hecho ese adelantamiento mismo a Bearman y no me ha cerrado la puerta. Creo que se puede atribuir culpa a los dos", decía Sainz a los micrófonos de 'DAZN' en sus primeras declaraciones tras el incidente.

"Ha sido una lástima haber acabado la carrera así, porque el coche tenía gran ritmo. Había hecho un movimiento parecido sobre (el inglés Oliver) Bearman (Haas) una vueltas antes, así que intenté esa trazada por el interior con (Andrea Kimi) Antonelli entrando en la curva 15", explicaba después el de Williams.

"Él abrió su trazada y luego cerró la puerta de una forma más abrupta de lo que yo esperaba. Intenté reaccionar frenando bruscamente para evitar el contacto, pero era demasiado tarde y nos tocamos", argumentó el de Williams. "Yo iba por detrás, así que acepto mi parte de culpa y es una pena, porque nos costó la carrera a ambos", concluyó al respecto.

Decisión tomada

La carrera se acabó para Sainz en esa vuelta siete, convirtiéndose en el único abandono de la jornada, pero las consecuencias todavía estaban por llegar para el madrileño. Tanto él como Antonelli, junto a sus representes de equipo, tuvieron que explicar su versión ante Dirección de Carrera y tras escucharlos, los comisarios decidieron que el causante del accidente había sido Sainz.

La acción acabó por tanto acarreando una sanción para el español de cinco posiciones en parrilla para el próximo GP en el que participe, además de penalizarle con dos puntos en la superlicencia.

Comunicado de los Comisarios El auto 55 intentó adelantar por dentro al auto 12 en la curva 15 y se produjo una colisión entre los dos autos en el vértice. El conductor del Auto 55 sostuvo que esperaba que el conductor del Auto 12 le dejara espacio en el vértice, pero el Auto 12 giró antes de tiempo y el Auto 55 bloqueó los frenos cuando se hizo evidente que una colisión era inevitable. Sugirió que el piloto del coche 12 debería haber anticipado un intento de adelantamiento del coche 55 y haber dejado espacio para evitar el contacto. Sin embargo, en ningún momento antes del vértice, el eje delantero del coche 55 estuvo al lado o por delante del retrovisor del coche 12. Por lo tanto, de acuerdo con las Directrices de Estándares de Conducción, el Auto 55 no tenía derecho a un espacio libre en el vértice. Por lo tanto, los Comisarios Deportivos determinan que el conductor del Auto 55 fue el principal responsable de la colisión y se le aplica la sanción correspondiente. Como el piloto que será penalizado no terminó la carrera, se le impondrá una penalización en parrilla equivalente a 10 segundos de penalización de tiempo.

"Parece mucho peor desde fuera de lo que se sintió desde dentro", reflexionó Sainz sobre el accidente, para calificar el resultado de su carrera como "una vergüenza". "Éramos rápidos, así que dolió no haberlo trasformado en más puntos hoy; pero remontaremos con miras a México la semana que viene", afirmó un Sainz que deberá firmar una buena clasificación en México, donde se disputa el próximo GP, para tener opciones.

Antonelli, por su parte, afirmó que "de todas formas, no creo que llegara a la curva, e intenté evitar el vértice para darle un poco más de espacio, pero terminé fuera de pista. Es una pena, pero seguimos adelante".