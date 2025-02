Sainz: "Salgo de Ferrari siendo un piloto más completo y maduro"

Carlos Sainz se prepara para iniciar su etapa en Williams, su quinto equipo en la Fórmula 1 tras tener que ceder su asiento en Ferrari al heptacampeón Lewis Hamilton. El piloto español es consciente del desafío que afronta en Grove y de que sin duda costará volver a pelear por podios en una escudería histórica, en plena reconstrucción. De todo ello ha hablado en una extensa entrevista concedida a Cristóbal Rosaleny (Soy Motor).

"Salgo de Ferrari sabiendo que soy una persona más madura, un piloto más completo que hace cuatro años", asegura Carlos, que hace un balance "positivo" de sus años en Maranello, a pesar de que el final no fue el deseado: "El objetivo cuando llegué a Ferrari era ser campeón , aunque no lo esperaba de entrada porque cuando llegué Ferrari venía de su peor temporada, de ser sexto en el campeonato de constructores. Al final, después de cuatro años no lo hemos conseguido, no sé si me han faltado años o no sé, pero aunque no se haya conseguido el objetivo de ganar el título, diría que estoy orgulloso al 80 o 90 por ciento, bastante satisfecho de mis resultados".

Sainz no oculta que la pasada temporada fue muy difícil para él, sabiendo que ya no continuaría en el equipo en 2025: "Fueron seis meses muy duros, al tener que estar rindiendo en pista con Ferrari a la vez que estaba tratando de decidir mi futuro, eso me afectó un poco durante la temporada.

Sobre la llegada de Hamilton a la Scudería y lo que puede ocurrir en el box con Charles Leclerc, el madrileño considera que "la batalla interna en Ferrari dependerá del tiempo que tarde Lewis en adaptarse". Por su parte, advierte que "lo que más me motiva es cuando no me siento valorado, demostrar que la gente se equivoca". También cree que "seguramente no se ha hecho justicia conmigo, pero esto es la F1 y es así, pero aún así soy un privilegiado".

Sobre su decisió de apostar por Williams, Sainz señala que "ayudar a un equipo como Williams, que es el segundo mejor de la historia en F1, con nueve mundiales, a reconstruirse y a mejorar, sabiendo que tendré la infraestructura y la ayuda para intentar hacerlo me convenció".

También subraya que "una de las razones por las que he ido a Williams es por el motor Mercedes para 2026. La presente temporada 2025 es un año de transición para estar preparados para el cambio de reglamento", recuerda.

Atlassian Williams Racing. Sainz también se refiere a la llegada del nuevo patrocinador principal del equipo: "Es un refuerzo y una señal más de que este equipo está haciendo lo posible por volver a estar arriba y Atlassian puede acerlerarlo".