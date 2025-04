Sainz se revuelve contra los críticos y avisa: "No estamos tan lejos como parece..."

Carlos Sainz afronta su cuarto gran premio con Williams, este fin de semana en Bahrein, con la esperanza de mejorar su adaptación al FW47 y reencontrarse con las buenas sensaciones que tuvo en este mismo escenario durante la pretemporada, cuando fue el más rápido en pista.

El piloto madrileño ha subrayado que el proceso de adaptación a un nuevo equipo y a un coche con motor Mercedes después de cuatro años pilotando un Ferrari no es un proceso fácil y ha querido recordárselo a los críticos.

"Si esperas ver lo mejor de Carlos Sainz en tres carreras en Williams, llegando a un equipo nuevo y tan distintoy con un coche nuevo, es que no entiendes este deporte muy bien", ha lanzado Carlos en rueda de prensa. "O no sabes cuánto le puede costar a un piloto adaptarse a un coche para poder entender dónde está última décima del coche", ha matizado.

Aún así, Sainz también ha hecho autocrítica. "No he sido perfecto en cuanto a la velocidad en Australia y Suzula y China no fue mi mejor fin de semana... Pero he ido rápido teniendo en cuenta que soy nuevo en este coche. Creo que he tenido un buen comienzo, pero debo asegurarme de no cometer errores y mejorar la velocidad. No estamos tan lejos como parece y me tiene que salir fin de semana perfecto, pero llegaré", ha advertido

"He intentado encontrar el rendimiento con el equipo. Cuento estuve aquí en el test, en febrero, tenía la velocidad y no tenía que pensar al pilota. En China, sobre todo, tenía que rebanarme los sesos para intentar extraer todo el rendimiento del coche. Me vi obligado a sobrevivir y hacer ingeniería inversa para intentar llegar a sentir lo que sentí aquí en los test".

"Si todo el mundo esperaba que estuviese en el ritmo, es algo que es bueno, porque quiere decir que se espera mucho de mí, pero ya lo dije tras los test que el primer cuatro del año iba a ser duro, especialmente con Alex (Albon) empujando como lo está haciendo", ha insistido, poniendo en relieve el buen trabajo de su compañero, que ya suma 18 puntos frente a 1 de Sainz. "Me da mucha confianza ver a Alex extraer el máximo del coche, me aporta esa confianza y el ver cómo hemos cambiado el coche en el invierno y los cambios de configuración que hemos hecho y que están dando sus frutos".

"A veces te subes a un F1 y eres naturalmente rápido. Ese fue el caso en Abu Dhabi el año pasado y en Bahréin este año, incluso más rápido de lo que pensaba y eso me sorprendió y superó mis expectativas. En Australia hubo un cambio de equilibrio en el coche, con otros asfaltos nuevos como en China y Japón, completamente distinto en cuanto al equilibrio en curva del coche y me quedé anclado en qué puedo hacer para obtener la ultima décima. Y miras los datos y trabajas con los ingenieros, pero necesitas realizar todo el proceso para entenderlo y eso lleva su tiempo", ha analizado el '55'.

"Son muchos pequeños detalles en el pilotaje de cosas que cambian respecto al Ferrari, como el equilibrio que pulimos durante tres años. El cuerpo adquiere una memoria muscular y ahora te subes a este coche y tienes que revertir lo que aprendiste. No es desaprender, porque lo que aprendí me hace ser rápido en algunas curvas, pero en otras no tengo que hacer algo que antes hacía al girar y frenar. Es casi imposible ser rápido en tres carreras con un coche nuevo. No estoy en mal lugar, sólo debo hacerlo todo bien durante el fin de semana, sin sanciones, y encontrar el tiempo en la Q2 que es ahora la vuelta de nuestras vidas. Sin esa vuelta estas acabado, porque sales atrás y no se puede adelantar como se vio en Suzuka".