Sainz, resignado: "Nada nos ha salido bien o de cara"

Cuando no han sido problemas de fiabilidad, las estrategias no han funcionado. También ha cometido errores de pilotaje o ha pagado caro los de otros pilotos. El caso es que la primera mitad de la temporada ha sido un suplicio para Carlos Sainz. El madrileño reconoce su frustración en su estreno con Williams: “Nada nos ha salido bien o de cara", dice.

“Ha habido altos y bajos. Extremadamente frustrante porque siento que he tenido mucho ritmo en el coche y me he adaptado. Desde el principio me sentí rápido, pero ha sido difícil enlazar dos resultados seguidos", admite Sainz en vísperas del GP de Bélgica. "Pero tenemos la velocidad, la prueba de que vamos en la dirección adecuada", confía.

Con el nuevo reglamento de 2026 a la vuelta de la esquina, algunos equipos, como Williams, apostaron más por centrar sus esfuerzos y presupuesto en el próximo año, por lo que Sainz es consciente de que han perdido el ‘tren’ del desarrollo en 2025 . “No es un secreto: en la F1, si te comprometes a no traer mejoras, es de esperar que vas a caer en la parrilla. Los equipos de la tabla media nunca se duermen. Siempre están trabajando, y nosotros solo trajimos algo al principio con la normativa del alerón delantero. Desde entonces, nada", subraya.

"Seguimos pensando que es la decisión adecuada. Estamos empujando increíblemente en el coche del año que viene. Ya he tenido unas cuantas sesiones de simulador, y en las reuniones casi hablamos más de 2026 que de este año”, revela ilusionado, antes de volver a sus problemas en la actual temporada.

"Estar compitiendo en clase media tiene sus retos. He estado fuera de Q1 varias veces por diez milésimas, y sabes por qué y dónde está la diferencia. Eso ya te condiciona el fin de semana. Aunque te quedes en Q1 o Q2, con un buen coche ya puedes intentar remontar. El Williams se siente muy diferente al Ferrari y requiere de un pilotaje distinto. Pero creo que en eso me he adaptado bastante rápido", ha reflexionado.