Sainz, resignado: "Cuarto era lo máximo que se podía hacer hoy"

Los Ferrari abrían parrilla pero Charles Leclerc y Carlos Sainz no han podido hacer frente al 'vendaval' de Max Verstappen y Red Bull, ni tampoco a un Lewis Hamilton cada vez más competitivo con Mercedes. El monegasco ha tenido el podio (3º) como recompensa, pero el español no ha podido pasar del cuarto puesto en una carrera que ha calificado de "aburrida" para sus intereses.

"Mirando el ritmo que tenían Max Verstappen y Lewis Hamilton, sinceramente, era cuestión de tiempo que acabaran por delante. Eran mucho más rápidos que nosotros en términos de velocidad en carrera", ha explicado Carlos Sainz.

"Las dos salidas han sido muy caóticas, con toques, con muchas cosas que pasaban... Hemos conseguido salvarlas las dos. Y luego, nada, la carrera bastante aburrida por mi parte. No podía tirar en toda la carrera con temperaturas, tenía que ir levantando en las rectas. Yo creo que tercero y cuarto es lo máximo que podía hacer hoy Ferrari y lo hemos traído a casa, buenos puntos para el campeonato y a por Brasil», aseguraba Sainz al micrófono de DAZN.

A pesar de que no han tenido tantos problemas de degradación como se esperaba en el trazado mexicano, Sainz ha sufrido con el compuesto medio: "Para mí ha sido claramente mejor la segunda parte de la carrera que la primera, en cuanto a ritmo. En la primera parte he tenido el neumático medio muy extraño, que ya desde la primera vuelta tenía algo de graining y he sufrido mucho con el neumático delantero. Algo que hay que analizar y ver, porque ha sido realmente raro. Y luego, con el neumático duro, en cuanto lo he puesto me he encontrado mejor y he tenido buen ritmo", ha zanjado Carlos, que iguala en el Mundial los 183 puntos de Fernando Alonso y ya es cuarto por delante del asturiano.