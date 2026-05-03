Sainz, resignado tras la clasificación: "Como equipo porque estamos un poco verdes en algunas cosas y hay que mejorar"

La vida sigue igual para Williams en el Mundial de Fórmula 1. El equipo ha dado un pequeño paso adelante en el Gran Premio de Miami que marca el regreso del Mundial después de cinco semanas de parón, pero las mejoras son todavía insuficientes para poder pelear en la zona media.

En la sesión de clasificación, Carlos Sainz consiguió acceder a Q2 y partirá decimocuarto, en séptima fila, este domingo en carrera. Dos posiciones por detrás lo hará su compañero, Alex Albon, que finalizó decimosexto. "Estoy contento de ver que el coche ha mejorado, ha dado un pasito adelante que nos permite estar a solo una décima del P11 del que hace dos carreras estábamos a seis o siete décimas", analizó el madrileño.

"Estamos un poquito más cerca, pero la verdad es que seguimos este fin de semana sin hacer las cosas perfectas y nos hemos dejado un poco de tiempo, esas decimita que nos podría haber puesto P11", lamentó en las entrevistas post sesión, en la sque se mostró satisfecho aunque "con ese puntito de ganas de poder hacerlo mejor".

Para Sainz, el equipo ha dado "un paso adelante decente que nos permite luchar en Q2, y por lo menos luchar con Haas, Audi, que hace dos carreras no estábamos ahí", lo que les permitirá "por lo menos divertirnos ahí, aunque seguimos lejísimos de Alpine, que sigue estando un punto por delante ques es imposible de recuperar".

Con opciones de puntuar

Pese a la desventaja, Sainz confía en que las condiciones de carrera podrían ser propicias para Williams. "Saliendo el 14 y estando solo a cuatro posiciones de los puntos y con la lluvia que viene pues igual mañana se puede puntuar", indicó el madrileño.

Por otro lado, Carlos se mostró de acuerdo con la opinión de su compañero, Alex Albon, "cuando dice que no hemos maximizado todo". "Como equipo porque estamos un poco verdes en algunas cosas y hay que mejorar", afirmó.

Respecto a las mejores en el monoplaza, el de Williams fue claro. "Relativo a la competición somos más rápidos, en vez de estar a cuatro décimas estamos a una, pero el coche en sí sigue estando en sobrepeso, sigue estando lento en curvas rápidas pero un poco menos"; concluyó Carlos Sainz.