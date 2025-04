Sainz se reivindica: "He cambiado mi estilo de conducción y está funcionando"

Con una sonrisa en los labios que no podía ocultar su tremenda satisfacción, Carlos Sainz confirmó en Jeddah que está de vuelta. El madrileño no arrancó de la mejor manera su andadura por Williams, aunque el paso de los Grandes Premios ha mejorado la confianza del piloto de Williams que ha completado gran parte de su adaptación a su nuevo equipo a pasos agigantados.

Tras una clasificación brillante, Sainz aseguró una 6º posición que le permitirá encarar la carrera de este domingo con optimismo. El objetivo es la zona de puntos, aunque no lo tendrá nada fácil Carlos si quiere pelear por entrar los diez primeros en la carrera de Jeddah.

Carlos confirmó sus buenas sensaciones con Williams al término de la clasificación: "Estoy contento con otra vuelta buena en Q3. Segundo fin de semana seguido donde saco el máximo rendimiento del coche. Muy contento con el progreso, estoy cerca del límite en la quinta carrera, vamos dando pasos en la dirección correcta. Hemos cambiado un par de cosas del set-up, de mi estilo de conducción, y parece que está funcionando. Ahora toca seguir mejorando", reconoció.

Mejorando carrera a carrera

La carrera de este domingo se prevé dura y es que la sexta plaza será extraordinariamente complicada de defender viendo el nivel de los coches que vendrán por detrás. Sin tener claro qué estrategia tomar, Sainz reconoce que lo consultará consigo durante la noche: "Segunda carrera seguida donde salimos delante de un Ferrari y un Red Bull... En Bahréin decidí lucharles y eso me costó la pelea por los puntos luchando tan fuerte con coches que al final te acaban pasando por ritmo de carrera. Deberé consultarlo con la almohada si mañana merece la pena luchar a Hamilton y a Yuki o si merece la pena asegurar buenos puntos para el equipo".

Sobre su mejoría estos últimos Grandes Premios, Sainz fue claro: "No hay ningún secreto en este deporte, hay que ir paso a paso. Hay que ir encontrándose, buscar los límites del coche... habrá qualys buenas, otras malas, ahora toca seguir así", explicó. "A ver si cuando me levante me apetece luchar o no. Mañana seguramente me sienta con ganas de pelearlo, aunque mi mentalidad más racional me dirá que es mejor no meterse en líos, guardar neumático y no meterse en la pelea". Una clasificación meritoria para un piloto en alza.