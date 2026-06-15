Sainz se ve reflejado en la resurrección de Hamilton en Ferrari

Lewis Hamilton terminó el fin de semana en el Circuit de Barcelona-Catalunya como el hombre más feliz del planeta tierra. El piloto británico logró, por fin, su primera victoria con Ferrari. Un resultado que confirma la buena progresión del siete veces campeón, que ya había conseguido tres podios este curso (China, Canadá y Móanco). Una buena dinámica que sabe a gloria tras un primer año especialmente complicado con la escudería italiana, lejos de los resultados a los que estaba acostumbrado en su etapa gloriosa en Mercedes.

Mucha gente lo daba por perdido. Él mismo lo hizo consigo, tras tocar fondo en la clasificación del GP de Hungría de 2025, en la que terminó 12º tras quedar eliminado en Q2. "Soy yo, todo el tiempo. Inútil, completamente inútil. El equipo no tiene ningún problema, el coche está en la pole. Así que probablemente necesitan cambiar de piloto", expresaba. Pero no dejó de trabajar y de creer. Y finalmente, el esfuerzo tuvo sus resultados.

Lewis Hamilton celebra su primera victoria con Ferrrari / Valentí Enrich / SPO

Se hizo con la imperial victoria en Barcelona, acumulando un total de siete para superar el récord que él mismo establecía, empatado en seis victorias en el trazado catalán con Michael Schumacher. Hamilton renació, y no podía ser en otro sitio que no fuese Montmeló, su trazado talismán.

Se alegró mucho por él alguien que vivió algo parecido en la fábrica de Maranello: Carlos Sainz. El piloto madrileño sufrió más de lo esperado durante sus primeros años vestido de rojo, pero en su última temporada en la Scudería, logró un total de nueve podios, dos de ellos en forma de victoria. "A mí me pasó en 2022 cuando me tocó un coche que no me gustaba nada en Ferrari. Luego, me conseguí adaptar y en 2023 y 2024 creo que ya estuve a un nivel muy alto", recordaba el '55', quien precisamente perdió su asiento en el equipo por el aterrizaje de Hamilton.

"Puede marcar tu carrera deportiva. De repente te vas a un equipo donde te toca un coche que no te gusta y pareces manco. Y de repente te vas a otro donde el coche está perfectamente a tu gusto y pareces Dios", expresaba Sainz ante los medios presentes en el trazado catalán. "Este deporte no tiene secretos. Todos tenemos un nivel de talento muy alto, con características de pilotaje diferentes. Hay coches que nos van bien y otros que nos van mal", expresaba.

De repente te vas a un equipo donde te toca un coche que no te gusta y pareces manco. Y de repente te vas a otro donde el coche está perfectamente a tu gusto y pareces Dios Carlos Sainz — Piloto de Fórmula 1 para Williams

No es ningún secreto que el reglamento anterior, basado en el efecto suelo, nunca terminó de gustar del todo al británico. Sin embargo, parece haberse adaptado muy bien a esta nueva generación de monoplazas. "Mucho mérito también tiene Lewis en darle la vuelta del año pasado a este, de la manera en que lo ha hecho", dijo Sainz.

Y a la misma vez que defendía a Hamilton, Carlos también hizo unas declaraciones en las que podía verse reflejado. Y es que el piloto de Williams, quien a finales del año pasado consiguió dos podios en Bakú y Qatar en su primer año con la escudería, está sufriendo mucho este año con el cambio de reglamento, con un FW48 que debe mejorar aún en muchas áreas, especialmente en el peso.

Carlos Sainz rodando en el Circuit de Barcelona-Catalunya el pasado fin de semana / Valentí Enrich / SPO

"Mi año pasado también tuvo mérito. Los podios de final de temporada y esta primera mitad no se está viendo, pero estoy haciendo un año muy, muy bueno", sentenciaba el piloto español.