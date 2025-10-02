Sainz rebaja la euforia tras su podio en Bakú: "En Singapur nos costará"

Carlos Sainz respiró aliviado tras subir al podio (3º) en Bakú, por primera vez con Williams. El madrileño confiesa que hasta ese momento su temporada de estreno en Grove estaba siendo terriblemente complicada, marcada por averías, errores de estrategia y también propios. Y si bien el fin de semana en Azerbaiyán tuvo un efecto balsámico, no espera que en Singapur pueda repetir el resultado.

"Probablemente este año ha sido de los momentos psicológicamente más duros de mi carrera por la cantidad de contratiempos que he tenido que afrontar. Fue especialmente duro después de las vacaciones de verano, porque volví con mucha energía, lleno de motivación, renovado, con una mentalidad y un enfoque nuevo. Hice dos grandes clasificaciones en Zandvoort y Monza y en ambas ocasiones sucedió lo mismo que en la primera mitad de la temporada, otros dos reveses”, ha recordado Sainz.

“Fue muy frustrante y creo que empezaban a verlo desde fuera, la prensa, los aficionados… Pero no me hundí, mantuve el pie en el acelerador y al final el resultado mereció la pena. Estoy contento y orgulloso de la resistencia", ha celebrado Carlos.

Con todo, sus expectativas en Singapur son moderadas: “Siendo realistas, cada vez que instalamos un alerón con mayor carga aerodinámica en nuestro coche, parecemos ser un poco menos competitivos. Todos nuestros buenos resultados se han conseguido con alerones traseros y pistas con baja carga aerodinámica, nuestro coche suele responder mejor. Eso no significa que aquí no intente rendir y ofrecer un fin de semana como el de Bakú, pero aquí costará", avisa.

"Creo que esa debe ser mi intención de aquí a final de año. Bakú sin duda me dio un gran impulso de motivación. Confirmó lo que dije durante todo el año: la velocidad no es un problema y que solo necesito tener buenos fines de semana. Espero que esto sirva de ejemplo y pueda seguir así hasta final de año".

Por último, respecto al calor y la humedad extrema habitual en la carrera de Singapur, Sainz advierte “estas condiciones “no son tan malos para nosotros”.