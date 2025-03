Sainz, realista en Williams: "¿Repetir victoria en Australia? No lo veo posible"

Carlos Sainz inaugura una nueva etapa en Williams, tras cuatro años en Ferrari, con la motivación de tratar de devolver a lo más alto a un histórico de la Fórmula 1. Sabe que le espera un largo proceso, pero confía en acelerarlo al máximo. En el circuito de Albert Park, donde arranca la temporada 2025 de Fórmula 1 y también su particular desafío, el piloto madrileño no quiere marcarse todavía un objetivo concreto.

“Hay que esperar. En los Libres 2 ya empiezas a entender si tienes el quinto coche, el séptimo o el décimo. Sin saberlo, puedo decir que el top 10 quizá es un buen resultado, pero quizá no lleguemos. Y quizá estar entre los 10 mejores no sería lo suficientemente optimista", argumenta Sainz, que, eso sí, tiene claro que "repetir la victoria que logramos aquí el año pasado (aún con Ferrari) no creo que sea posible"

"Quiero adaptarme rápido, un primer año en un equipo siempre puede ser más difícil. En cuanto a resultados, prefiero que pasen tres o cuatro carreras para saber dónde está el coche y por qué voy a luchar. Una vez vea si voy a luchar por Q2, Q3, puntos o no puntos, entonces valoraré qué puede ser una buena temporada y buscaré esos objetivos”, ha dicho Sainz, que se ha dado un baño de masas con sus fans en Australia.

Sainz cerró la pretemporada en Bahrein como el más rápido, aunque es consciente de que una vez que el Mundial se ponga en marcha y los cuatro grandes de la parrilla enseñen sus 'cartas', la historia cambiará. Williams despidió el curso pasado en la penúltima posición de la tabla de equipos y para el español, la palabra clave este año es "progresar".

“Ha sido un inicio positivo desde Abu Dhabi en el test y hemos intentado comenzar este año de la mejor forma posible. Siento que me he unido a un equipo lleno de motivación y con ganas de estar delante. El coche no me decepcionó, tuvimos un buen invierno en cuanto a desarrollo y los test fueron positivos. Espero que podamos mostrar progreso a lo largo de la temporada, porque es fundamental", considera.

"No se si cuando esto empiece estaremos a uno o a medio segundo de los primeros. Luego veremos donde estamos aquí y trabajaremos para progresar todo lo que se pueda", añade Carlos. En 2024, Williams no puntuó hasta la octava carrera. Sainz espera no tardar tanto en conseguirlo, pero no es su prioridad.

"Intentaré puntuar lo antes posible, aunque no es lo más importante. El año pasado hubo problemas de fiabilidad, de peso y queremos dar con la tecla en esas cosas. Eso es lo que me importa y lo que hará que tengamos éxito en el medio y corto plazo y no puntuar antes o después", subraya.