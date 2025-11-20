Sainz reabre el debate sobre las sanciones en la F1: “Es inaceptable"

Nuevo fin de semana de Fórmula 1 y tan solo son tres los restantes para el fin de una trepidante temporada. Pero la mirada aún está puesta, en cierto modo, en la anterior cita en Interlagos (Brasil). Las sanciones fueron protagonistas del fin de semana en el Autódromo José Carlos Pace, especialmente tras la acción en pista entre Oscar Piastri, Kimi Antonelli y Charles Leclerc en la sexta vuelta, en la curva 1 del trazado, que terminó con la carrera del monegasco y con sanción de 10 segundos para el australiano.

La sanción trajo cola. Muchos consideraron que la maniobra del piloto de McLaren no fue desmedida, puesto que dejó espacio de sobra a sus rivales y estuvo lejos de ser una frenada agresiva o temeraria. Mientras la sanción pareció totalmente justa a la FIA, Carlos Sainz se mostró especialmente crítico durante la previa del fin de semana en la 'ciudad del pecado'.

El piloto de Williams, director de la GPDA (Asociación de Pilotos del Gran Prix), respaldó a Piastri. "Necesitamos hablarlo urgentemente y tratar de resolverlo, porque para mí el hecho de que Oscar recibiera una penalización en Brasil es inaceptable", aseguraba el hijo del cuatro veces campeón del Dakar, Carlos Sainz.

Sainz fue un poco más allá y acuso a la FIA de no sancionar con el criterio necesario. "Sinceramente, en la categoría que estamos, en la élite del automovilismo… no hace falta que explique por qué, todo el mundo vio lo que sucedió. Cualquiera que haya visto carreras sabe que no es culpa de Oscar. Cualquiera que se haya subido a un coche de carreras sabe que no pudo hacer nada para evitar el accidente y se llevó diez segundos de penalización”, dijo el piloto madrileño.

Incidentes "lejos de lo que tiene que ser este deporte"

El compañero de escudería de Alexander Albon recordó la sanción de 10 segundos que también le cayó a él durante el fin de semana en Zandvoort, en el marco del Gran Premio de los Países Bajos, cuando fue empujado fuera por Liam Lawson y no renunció a la curva. "Tampoco entendí mi penalización de Zandvoort, ni la penalización que se llevó Ollie [Bearman] por nuestro toque en Monza, se lo dije justo después de la carrera. Ni entiendo por qué recibí yo otra sanción en Austin", decía un enfadado Sainz.

"No ha sido uno, sino varios incidentes este año que están lejos de lo que tiene que ser este deporte", terminaba diciendo Sainz, visiblemente molesto con las decisiones del panel de comisarios de la FIA.