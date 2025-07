Sainz quiere pasar página en Silverstone: "Tenemos una mejora que nos ilusiona"

Después de los problemas en Barcelona y Canadá y el calvario del pasado domingo en Austria, donde el coche se incendió y no pudo ni salir a carrera, Carlos Sainz afronta el Gran Premio de Gran Bretaña convencido de que pueden remontar: “Confiamos en una mejora que teníamos planeada y nos ilusiona”, asegura.

"Es una actualización que fue desarrollada hace mucho tiempo, con las sensaciones del test”, ha explicado Carlos a su llegada al circuito de Silverstone. “No vamos a seguir retrocediendo y, al mismo tiempo, aunque no hayamos desarrollado el coche, estoy seguro de que tanto en Canadá como en Austria, e incluso en Barcelona, habríamos conseguido puntos si hubiéramos hecho las cosas bien. Han sido muchos fines de semana en los que el potencial del coche y la velocidad de los dos pilotos, ha sido mucho mayor que los resultados que hemos logrado, así que sabemos que solo tenemos que hacer fines de semana normales como lo estábamos haciendo al principio de la temporada y llegarán los resultados", augura.

"Los problemas en los frenos ahora los entendemos y no deberían volver a ocurrir, pero en el coche de Alex ocurrió algo que seguimos intentando entender, y es muy extraño. Solo sucede en carreras, con lo que no podemos simularlo", ha explicado el madrileño. En su caso, los problemas “aparecen cada fin de semana y suele ser en el momento con más estréss, pero nos calma saber que la velocidad sigue ahí. Creo que hubiésemos ganado la pelea en Austria de la zona media, aun saliendo al fondo”, considera.

"¿Red Bull? Williams sabe que mi compromiso es para los próximos dos años y más allá si la situación lo permite" Carlos Sainz

"El coche ha superado mis expectativas de lo que pensaba que Williams podría ofrecer. Si todo nos saliese, quizá podríamos estar P7, P8 o P9 en el campeonato. Todavía no estamos listos para ejecutar así los fines de semana, pero no estoy preocupado, trabajamos en ello, vivimos altibajos y estoy seguro de la trayectoria en la que estamos y hacia donde vamos", subraya, despejando las dudas sobre el proyecto por el que apostó al tener que salir de Ferrari ante la llegada de Hamilton.

"Sé que Williams también me contrató por la capacidad que tengo de ayudar al equipo en las áreas en las que se necesita mejorar. Disfruto con esa faceta de mi trabajo y estoy deseando ver los resultados en el futuro”, asegura. “La carga de trabajo es obviamente mayor que con cualquier otro equipo en el que he estado, simplemente porque todavía hay muchas herramientas que nos faltan y que estamos tratando de desarrollar. Tal vez no tenemos toda la configuración que solía tener en Ferrari con el simulador, con los pilotos de reserva, con todas las herramientas de simulación que el equipo podría tener y que implica mucho más tiempo del piloto para hacer las cosas, por lo que también es un año de alta carga de trabajo para mí como piloto. Pero estoy aquí para eso".

En todo caso, Sainz ha querido salir al paso de los rumores que le vinculan con Red Bull ante una eventual salida de Max Verstappen: “En primer lugar, parece que son rumores, no sé cuánto hay de verdad, pero Williams sabe que mi compromiso es para los próximos dos años y más allá si la situación lo permite”, ha zanjado.