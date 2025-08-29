Sainz: "La primera parte de la temporada ha sido agotadora a nivel psicológico"

El parón estival llega a su fin y los pilotos del 'Gran Circo' retoman la acción en Zandvoort. El descanso fue importante para algunos pilotos como fue el caso de Carlos Sainz, pues la carga mental en la primera parte de la temporada fue elevada. A pesar de algunos problemas que han surgido en el box de Williams, el Gran Premio de los Países Bajos se guarda con expectativas para el equipo.

Las dudas en Zandvoort

A simple vista, el trazado holandés marcaría más las debilidades del monoplaza de Sainz y Albon, pero en algunas ocasiones los resultados han sido satisfactorios. "Si hablas con el equipo, hay gente optimista porque han tenido buenos resultados aquí en el pasado, aunque es difícil de entender. No veo razones por las que vayamos a ser competitivos en una pista como esta. Tendré que sentirlo en la pista, sería una buena noticia" las palabras de Sainz fueron recogidas por 'AS'.

La carga psicológica

"Ha sido una primera mitad de temporada agotadora desde el punto de vista psicológico, los resultados no llegaban y es bueno poder resetear para ver las cosas de manera más positiva. Cambiar de equipo siempre es más exigente, porque en enero y febrero, en vez de simplemente entrenar y descansar estás pasando más tiempo de lo habitual viajando, en el simulador, y llegas al verano al límite. Aunque en Hungría no tuve un mal fin de semana y no me venía mal mantener la buena tendencia" explicó Carlos.