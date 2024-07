Sainz presiona a Ferrari: "Los demás han mejorado, nosotros tenemos el coche de Imola"

Carlos Sainz ha terminado quinto en Silverstone al volante del Ferrari. El máximo a lo que podía aspirar dadas las circunstancias, en una carrera de estrategia, en condiciones mixtas, que ha tenido que afrontar con un coche que no estaba a la altura de sus directos rivales. En el ecuador del campeonato, tras doce grandes premios, es cuarto en la general a solo cuatro puntos de su compañero Leclerc a pesar de tener una carrera menos, la que se perdió por apendicitis en Arabia. Su solvente actuación le permite dar un toque de atención a los de Maranello: "Los demás han mejorado, nosotros tenemos el mismo coche de Imola", alerta.

"Sinceramente creo que hemos hecho en general muy buena carrera, yo creo que era muy difícil por las condiciones acertar en todo momento, pero hemos hecho todo prácticamente perfecto", ha valorado Sainz tras bajarse de su monoplaza.

"Desgraciadamente en las 10-15 primeras vueltas , como anticipé ayer tras la clasificación, no teníamos ritmo suficiente para mantenernos cerca de los McLaren y se nos han escapado 5-6 segundos. En cuanto se ha puesto a llover y estábamos todos en condiciones muy complicadas con el neumático slick, he podido jugármela un poco, marcar un poco la diferencia y acercarme a los de cabeza otra vez. Me he puesto a luchar un poco con Max incluso", ha resumido.

"Luego ha llovido con más intensidad y con intermedios tampoco íbamos bien y al final de carrera, en seco, tampoco, pero lo importante es que hoy en condiciones mixtas hemos iacertado perfectamente con todas las llamadas a boxes, con los neumáticos y hemos hecho un P5 que sabe mejor con ese bonus de vuelta rápida", ha celebrado.

Con todo, Carlos mantiene la presión a su equipo: "Los rivales han mejorado sus coches y han añadido décimas mientras nosotros hemos perdido dos o tres meses de prestaciones. No hemos tomado las decisiones correctas recientemente, pero hemos vuelto a un coche que conocemos y tenemos que seguir mejorándolo a partir de ahí”, ha cerrado.