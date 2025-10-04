Sainz, antes de la sanción: "El coche irá mejor y más rápido en carrera"

Cuando le ha tocado comparecer ante la prensa en Singapur, Carlos Sainz no sabía que la FIA anunciaría la doble descalificación de los Williams, después de que su delegado técnico Jo Bauer reportara que ambos coches habían infringido el reglamento del DRS, superando la apertura máxima.

Sainz, ha valorado su actuación pensanso que iba a salir desde la 13ª posición conseguida minutos antes en la pista de Marina Bay, convencido de poder mejorar prestaciones este domingo y aspirar a un mejor resultado en carrera, cosa que saliendo último por sanción se complicará al extremo.

"En Singapur siempre se pueden hacer cosas. Seguro que voy a intentar ver de qué manera se puede remontar, sobre todo porque creo que en carrera el coche irá mejor, y tenemos un coche rápido. El caso es adelantar, que sabemos que es complicado, pero a ver si con estrategia podemos hacer algo", ha dicho Carlos ante los micrófonos de DAZN.

"El año pasado fue de las carreras más aburridas en Singapur, esperemos que esta vez sea diferente, que haya más coches de seguridad y podamos jugar un poco en la estrategia", ha continuado. Respecto al bajón en la 'qualy', el madrileño ha explicado que "hemos sido un par de décimas más lentos que todo el fin de semana. Nos tocó cambiar un par de cosas en el coche, seguro que no han funcionado y no han ayudado, pero aún así resulta muy complicado de entender".

"Nos ha pasado varias veces ya este año que en las 'qualys' sufrimos más que en los Libres 3 o los Libres 2 con las ruedas, pero hoy no tenía sensación de que fuesen las ruedas. Noto que hemos perdido mucho 'grip' trasero en la 'qualy' y eso nos ha condicionado, sobre todo en un sector que en los Libres 3 era púrpura, era el más rápido, y en el que en la 'qualy' estaba muy lejos".

Sainz ha constatado que el neumático blando en clasificación "sigue siendo" el "punto débil" del equipo. "Es nuestro talón de Aquiles, pero aún así hay que ser positivos, pensar que hemos ido rápido todo el fin de semana y que mañana todavía se puede remontar".