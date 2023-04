Sainz: "Podíamos haber hecho un top 3"

"Me da un poco de rabia, porque he ido muy rápido toda la clasificación y ha habido un poco de confusión al final", lamenta el piloto de Ferrari "Ojalá mañana vayamos un poquito más rápido en carrera, a ver si de verdad esos cambios que hemos hecho en el coche funcionan o es un espejismo", advierte Carlos

Carlos Sainz , que mañana arrancará quinto al volante del Ferrari en la parrilla de salida del Gran Premio de Australia, precedido por Fernando Alonso con Aston Martin, ha terminado bastante decepcionado tras la clasificación en el circuito de Albert Park, en Melbourne. El piloto madrileño está convencido de que hoy tenía coche para estar más arriba después de los cambios de configuración introducidos por los de Maranello este fin de semana.

"Me da un poco de rabia, porque he ido muy rápido toda la clasificación y ha habido un poco de confusión en mi vuelta de salida y de preparación para los neumáticos, creíamos que había dos o tres coches en vuelta rápida, les he dejado pasar, se me han enfriado las ruedas y he perdido dos décimas en la curva 1. Eso nos podría haber ayudado para hacer un top 3", ha lamentado Sainz, que le ha ganado la partida a su compañero Charles Leclerc, séptimo.

El madrileño ha querido ver el 'vaso medio lleno' y ha añadido que "mirando el lado positivo, he ido muy rápido todo el fin de semana, estoy un poco más cómodo con el coche, vamos progresando y lo bueno es que había ritmo para estar más adelante".

"Hemos cambiado bastante el coche, es una pena que en clasificación no hayamos visto los resultados, porque parece que hayamos dado un paso atrás en comparación con Jeddah, allí fuimos segundo y quinto y aquí estamos quinto y séptimo Charles (Leclerc) y yo, aunque la sensación es que ojalá mañana vayamos un poquito más rápido. Será difícil adelantar pero hemos cambiado el coche para intentar ir más rápido. A ver si funciona o es solo un espejismo. Pero yo estoy un poco más contento y cómodo y eso ayuda", ha destacado.

Duelo español

Ante un posible pulso con Alonso, que saldrá una posición por delante, Sainz ha recordado que " no hay que malacostumbrarse" al tener a dos pilotos españoles en posiciones delanteras en la Fórmula 1: "En las últimas carreras Fernando y yo siempre hemos estado ahí, segundo, tercero o cuarto todo el rato, es algo divertido. A ver si mañana puedo salir bien, salir fuerte y podemos luchar los dos por otro podio", ha concluído el de Ferrari.