Sainz, pletórico: "Si me dicen hace un año que estaría delante de Ferrari, no me lo creo"

Carlos Sainz ha logrado igualar su mejor puesto en parrilla con Williams en 2025 y son ya cuatro ‘qualys’ por delante de su compañero Alex Albon. Ha acariciado el quinto de Alonso, incluso soñó con superar a Norris, cuarto, pero ha salido el último del pit lane en la vuelta de la pole, sin tiempo para preparar los neumáticos de forma adecuada y lo ha pagado caro. Con todo, el balance del español es positivo: “Si me hubieran dicho hace un año que llevaría dos clasificaciones por delante de los Ferrari, no me lo habría creído”, admite.

Sainz ha recordado su gran vuelta en Q2, que le dejó primero (1:15.1), pero el intento por maximizar la evolución de pista en Q3 no salió como esperaban: "Hemos querido arriesgar, salir los últimos para intentar coger algún rebufo. Pero se ha torcido y nos salió el tiro por la culata. Tuvimos que hacer un outlap rapidísimo, luchando con Gasly y Antonelli, y eso comprometió los neumáticos. Al final, la vuelta fue un 15.4, pero teníamos potencial para un 15.1 o incluso un 15.0", ha resumido.

En cuanto a la estrategia, Sainz ha revelado que Williams se ha reservado el neumático medio para la carrera, a diferencia de rivales como Russell o Alonso que lo usaron en clasificación: "Sabíamos que el medio era más rápido desde el viernes, pero preferimos guardarlo nuevecito para la carrera. Yo quería usarlo también, si te digo la verdad, pero el equipo no me dejó. El domingo es demasiado importante para nosotros y no podíamos arriesgar, veremos si ha sido un acierto o no".

Con todo, Carlos asegura que "prefiero ver el vaso medio lleno. Hemos demostrado que tenemos ritmo para estar con los de arriba y eso habla del progreso del equipo y del mío como piloto. Demuestra que el trabajo duro, mantener la calma y saber ir en la dirección correcta, funciona".

Este domingo, Sainz confía en aprovechar su ritmo de carrera , uno de los puntos fuertes del FW47, que no incorpora mejoras al contrario que los directos rivales de Williams: "Este circuito requiere mucha confianza y cada vez me siento mejor. Si seguimos con esta tendencia, iremos cada vez mejor".