Sainz, pesimista: "Hay que recuperar el tiempo perdido hoy"

Como él mismo ha reconocido al final del día, el viernes de Zandvoort no ha sido demasiado propicio para Carlos Sainz y Ferrari. Por la mañana ha terminado cuarto, con neumáticos medios mientras sus rivales directos rodaban con blandos. Pero la esperanza pronto se ha desvanecido y por la tarde después de apenas 20 minutos en pista, ha tenido que bajarse de su monoplaza por una avería en el cambio.

“El fin de semana no ha empezado de la mejor manera y además nuestro coche en Zandvoort no es de los mejores. Ha sido día muy complicado. Hizo muy mal tiempo en Libres 1 y se rodó muy poco en pista. En Libres 2 era fundamental recoger información y dar todas las vueltas que no habíamos podido dar por la mañana. Pero desgraciadamente tuve un problema con la caja de cambios que no nos permitió dar más de dos vueltas. Así que vamos al sábado y al domingo con solo tres vueltas representativas, mientras que nuestros rivales sí han podido hacer un entrenamiento completo. Tocará recuperar el tiempo perdido”, comentaba Carlos, pesimista.

Leclerc tampoco estuvo muy acertado y terminó noveno. “No es ideal, necesitábamos a los dos coches en la pista porque es una de nuestras peores pistas de la temporada por la naturaleza del circuito, con curvas largas muy combinadas. Habría estado bien tener los dos coches fuera para probar algo. Aunque intentaremos recuperarlo a partir del último entrenamiento. Llegamos al sábado como si fuera un fin de semana de esprint, solo tenemos un entrenamiento para coger la velocidad (Libres 3). Lo positivo es que el problema no debería afectar al resto del fin de semana”, ha valorado Sainz.

Su compañero Leclerc confiesa que "ha sido un día duro, tal y como esperábamo. No igualamos del todo el ritmo de nuestros rivales por delante, pero creo que es mejor de lo que aparentan las hojas de tiempos".