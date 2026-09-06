Sainz, orgulloso embajador del Madring: "Será un circuito con carácter y dificultad"

Carlos Sainz no ha podido pelear por los puntos en el Gran Premio de Italia, que ha despedido en la 13ª posición, pero sus sensaciones tras la carrera en Monza han sido positivas. Se marcha convencido de haber exprimido al máximo las posibilidades de su Williams con una "ejecución perfecta" en todos los aspectos.

"Lo primero, me alegra ver que Charles (Leclerc) ha salido ileso de un accidente tan fuerte. Por nuestra parte ha sido una de esas decimoterceras posiciones que no saldrán y no brillarán, pero por mi parte y por el equipo la verdad es que hemos hecho entre todos una buena carrera, con un buen pit stop, buena estrategia y buena ejecución", ha resumido Carlos. "Lástima, porque me habría gustado haber brillado un poquito más aquí, donde tengo buenos recuerdos y resultados con Ferrari", ha añadido.

Como Alonso, Carlos necesita pasar pagina cuanto antes después de este difícil fin de semana en Italia y concentrarse en el próximo, que llevará a la F1 a su ciudad, Madrid, por primera vez en 40 años. Y en un escenario, el nuevo Madring, que su jefe James Vowles califica de circuito mata-coches.

"Creo que lo de 'car killer es para los F3 de momento. Habrá que ver si es un 'car killer' de F1 o no. Lo que está claro es que es un circuito muy complicado, muy espectacular. Todos lo hemos dicho tras hacerlo en el simulador, nos ha sorprendido lo complicado que es y lo difícil que será", ha subrayado Sainz.

"Será un circuito con carácter, con dificultad, no un circuito más que se añade al calendario porque sí. Luego, si es demasiado o si hay que cambiar alguna curva o algún piano o lo que sea, pues ya habrá tiempo con el paso de los años para ir mejorando", ha matizado Carlos, orgulloso embajador del Madring.

Sainz reconoce que se avecinan días especiales y muy intensos: "Tengo ganas de que llegue el viernes, de subirme al coche porque creo que antes voy a tener muchos eventos promocionales, mucho marketing, atender a sponsors y a medios, que es la parte del piloto que más cuesta. Pero incluso eso voy a intentar disfrutarlo al máximo porque estoy en casa y tengo que hacer un esfuerzo extra por mi país y por mi ciudad", ha zanjado.