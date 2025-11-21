Sainz , optimista en Las Vegas: "Vamos por buen camino"

Carlos Sainz y Williams apuntan alto este fin de semana en Las Vegas. El piloto madrileño, que ha sido quinto en la primera sesión de entrenamientos libres y se ha visto perjudicado por las banderas rojas en la segunda tanda (13º), sin apenas rodaje ni referencias, como el resto de equipos, considera que el FW47 puede pelear en posiciones destacadas en el Strip.

El jueves aseguraba que “sobre el papel es un buen circuito para nosotros, con rectas largas y curvas lentas en las que solemos ir bien”. Este viernes , después de completar las dos primeras tandas libres, sigue siendo optimista: “Creo que vamos por buen camino”, ha dicho Carlos, convencido.

"Por desgracia, los problemas en Libres 2 nos han hecho perder un tiempo muy valioso a todos, especialmente a los que hemos salido tarde a pista. Aparte de eso, hoy parecía un día prometedor. El equilibrio del coche es bueno y los neumáticos están bien, quizá demasiado cerca del límite, pero vamos bien”, ha comentado el piloto madrileño.

Sobre la previsión meteorológica, que descarta agua para la clasificación y la carrera, Sainz ha señalado que "anuncian lluvia durante la noche, pero despejado para cuando salgamos a la pista, así que seguiremos trabajando para ajustar la configuración cuando sea necesario y deberíamos tener un fin de semana tranquilo en ese aspecto".

Sainz, que en las dos primeras ediciones en Las Vegas tuvo buenas actuaciones al volante del Ferrari, ha recordado el ‘fantasma’ de la alcantarilla que destrozó su coche en 2023. “A ver qué problema había hoy con la tapa de la alcantarilla, o lo que fuera... No me trae muy buenos recuerdos, espero que lo estén solucionando”, ha advertido.