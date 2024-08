Sainz, optimista con Ferrari: "El podio en cada carrera es posible"

Carlos Sainz se ha recuperado del duro revés sufrido el sábado en clasificación del GP de los Países Bajos, cuando se vio apeado de la Q3 por apenas 69 milésimas. El piloto de Ferrari ganó una posición en parrilla por la descalificación de Albon y hoy ha arrancado décimo. Después de una soberbia actuación, que le ha permitido remontar hasta la quinta plaza final, se marcha de Zandvoort mucho más optimista. El podio de su compañero Leclerc da alas a la Scudería con vistas a la cita de la próxima semana en Monza.

"No esperábamos este rendimiento del coche en carrera, ayer estaba bastante disgustado por como estaban yendo las cosas este fin de semana, estaba quizás un poco negativo, por la distancia que teníamos con los primeros en qualy, pero este coche es otro de qualy a carrera y me ha permitido ir al ataque y remontar", ha resumido Sainz.

"Nuestras simulaciones decían que seríamos 7º o 8º, detrás de Checo y Russell, por eso hablaba ayer de limitar daños. Cuando me he visto con ritmo de carrera para pesarles e ir a por el podio ha sido una grata sorpresa, así que estoy muy contento con el ritmo y nos vamos un poco más optimistas para Monza, después el batacazo de ayer".

"Hay que ser siempre optimistas. Si en la qualy de Monza no somos los más rápidos, igual en carrera podemos luchar por ritmo", analiza Carlos. "Con la igualdad que hay de este año entre los cuatro equipos de arriba (McLaren, Red Bull, Mercedes y Ferrari), te puede ir mal una qualy y luego en carrera puedes encontrar una décima y pasar a los rivales, hay que ser optimistas y no rendirse. Me ha sorprendido acabar tan cerca del podio saliendo décimo. En el último stint venía cogiendo a Piastri. Hemos conseguido hacer muy buena carrera. Hay que seguir creyendo, porque las qualys son complicadas con este coche, pero en las carreras nos permite un poco más".

El español va más allá y piensa que en estos momentos los de Maranello pueden optar al podio en cualquier circuito y condición: "Está tan apretadas las cosas, que lo único que es una certeza es McLaren estará delante todas las carreras y es el equipo a batir y luego entre Red Bull, Mercedes y nosotros estarán los podios. Max estará ahí siempre, pero el resto estamos optamos a podio. El podio en cada carrera es posible", ha sentenciado, convencido.