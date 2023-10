"Sainz es el número 1 de Ferrari en 2023"

Ralf Schumacher se rinde al español y se muestra muy crítico con Charles Leclerc "Tiene que hacérselo mirar, porque no sirve de nada tener un eterno talento. Es muy rápido, pero, al final, no lo hace bien", dice sobre el monegasco

Ferrari, como casi todas las escuderías, abren debate siempre sobre una competencia difícil de dirimir y del todo subjetiva: ¿Quién es el número 1 y cuál es el 2?. Las comparativas entre los dos pilotos son un clásico en la Fórmula 1.

Y Ralf Schumacher, expiloto alemán que corrió en Fórmula 1 desde 1997 hasta 2007 para los equipos Jordan, Williams y Toyota, que hace unos meses declaraba que "Ferrari es un desastre", ha analizado las actuaciones de los dos competidores de la escuderia italiana en 2023.

Para Schumacher las cosas están muy claras y no tiene ninguna duda en afirmar que "Carlos Sainz fue el claro número 1", según apuntó en el podcast de formel1.de. El alemán fue a la vez muy crítico con Charles Leclerc: "Creo que ahora se encuentra en una encrucijada. Tiene que hacérselo mirar, porque no sirve de nada tener un eterno talento. Es muy rápido, pero, al final, no lo hace bien. Por momentos, quiere coger las riendas y luchar. Charles quiere marcar la diferencia con todas sus fuerzas y luego estrella su coche y también comete errores. Sainz es más sensato", sentenció.

Con todo, el expiloto ve cosas positivas en el monegasco: "Sainz no tiene tanto talento como Leclerc. Estoy bastante seguro de ello. Sainz se quedó con el paquete más completo, porque simplemente se siente cómodo", indicó.