Sainz, motivado tras la carrera: "Hay que seguir trabajando y asegurarse de que no nos conformamos con esto"

Williams ha dado un pequeño paso adelante y el Gran Premio de Miami ha sido una muestra de ello. Por primera vez esta temporada, los dos pilotos de la escudería de Grove acabaron en los puntos, con Carlos Sainz en la novena plaza y Alex Albon en la décima.

Un rendimiento del que se mostraron satisfechos en las altas esferas del equipo. "Estoy contento porque han sido cinco semanas muy duras. Hemos agachado la cabeza para encontrar cosas y hemos traído mucho rendimiento a través de varias mejoras. Estamos moviéndonos en la dirección adecuada y esto es solo el principio. Van a venir mejorar prácticamente en todas las carreras hasta agosto", explicó James Vowles, jefe del equipo.

Sobre cuándo se solucionará el problema del sobrepeso, Vowles comentó que no será hasta después del parón de verano. "Con el límite presupuestario ya hemos hecho el trabajo de ingeniería pero no podemos ir añadiendo componentes, tienes que ir haciéndolo poco a poco y eso lleva tiempo", zanjó.

Carlos Sainz, por su parte, dio también por bueno el fin de semana y la posición final de este domingo. "Hoy por fin hice una de mis salidas, que desde que hemos cambiado esta reglamentación es mi punto fuerte, ha sido muy buena. La vuelta 1 ha sido un poco caótica con varios coches que parecía que querían acabar la carrera en esa vuelta...pero lo hemos salvado, con dificultades, pero lo hemos salvado. A partir de ahí he impuesto mi ritmo, he tirado y hemos acabado novenos en ritmo y en carrera que es el resultado que nos merecemos después de una mejora notable este fin de semana", analizó el piloto madrileño.

Después de Miami, Sainz se siente un poco "más optimista", respecto al Williams. "Este es el coche que tendríamos que haber llevado desde la primera carrera pero con los retrasos que han ido pasando se ha tenido que retrasar hasta mayo", lamentó un Sainz que espera "que esos problemas se hayan terminado y ahora llegue la recuperación y empecemos a llegar a las posiciones donde habíamos prometido estar al final del año pasado".

Pese a la evidente mejora, Carlos es consciente de que aún están "lejísimos" de esos puestos que quieren y que "hay que seguir trabajando y asegurarse de que no nos conformamos con esto porque no es lo que esperábamos y queremos más".

Carlos Sainz, en Miami / Alberto Boal / EFE

A buen ritmo

En cuanto a la lectura global de la carrera, la nota positiva es el ritmo que han conseguido marcar en pista, una vez superado el caos de las primeras diez vueltas. Como apuntó Sainz, fue mejor que el de "los Audi, los Haas y los RB que son coches que en Suzuka nos metían medio segundo por vuelta y hoy les metíamos nosotros dos o tres décimas, lo que significa que hemos dado un paso adelante importante". Insuficiente porque "Alpine está todavía a cinco décimas que es lejísimos y habrá que apretar los dientes".

Por último, volvió a hablar del cambio de normativa, aunque esta vez ya en tono más positivo. "Esta reglamentación tiene potencial de mejora. Es momento de dejar de criticarla pero sí seguir apretando para que siga habiendo cambios en la dirección correcta", zanjó.