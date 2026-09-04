Sainz, en Monza pero con un ojo puesto en 2027: "Sacrificamos un poco el fin de semana pensando en el futuro"

El fin de semana en Monza (Italia) no comenzó siendo lo desastroso que habría imaginado Carlos Sainz antes de salir a pista. El piloto madirleño terminó 17º en los libres 2, sí, pero con un margen de 1.1 sobre el Aston Martin de Fernando Alonso. El asturiano, al volante de un renovado AMR26, había logrado acechar las plazas de Williams en las últimas citas. Pero desde Silverstone ya sabían que aquí iban a sufrir. Pese a todo, el madirleño no celebra y es prudente de cara a la jornada de clasificación.

Tradicionalmente, Williams ha ido bien en trazados con mucha recta y poca carga, pero no hay que confiarse, y más teniendo en cuenta lo desastrosas que han sido las últimas actuaciones del FW48. "En el el coche este año no hemos visto que tenga poco 'drag' o que tenga mucha velocidad punta, por lo tanto desgraciadamente no veo que en Monza vaya a ir particularmente bien", decía el madrileño ante la prensa el jueves.

Carlos Sainz rodando con el FW48 en Monza (Italia) / ANNA SZILAGYI / EFE

Si bien se espera que el mayor paquete de adelgazamiento y mejoras del coche llegue en Bakú, en Italia el FW48 tendrá algunas novedades. La FIA informó en los planos compartidos que Williams cambiará las geometrías del halo, verá algunas modificaciones en el alerón delantero y en el cuerpo del suelo del monoplaza.

Pero el viernes fue una jornada interesante para sacar información. "Estuvo bien, aunque no le doy mucha importancia a los viernes ahora mismo, porque estamos probando cosas muy diferentes en el coche para intentar encontrar ideas para el año que viene. Así que, aprovechando que no había sprint el viernes, hicimos una pequeña sesión de pruebas y dejamos el coche en una posición más básica para mañana", explicaba el '55' al terminar la sesión de la tarde.

Sobre estas pruebas, el madrileño se mostraba positivo. "Sí, estamos probando cosas interesantes que nos dan información para el año que viene y, probablemente, sacrificamos un poco el fin de semana en ese sentido, pero creo que será interesante para el futuro", valoraba.

Su opinión sobre el rebufo

El rebufo cobrará un protagonismo importante en un circuito con muchas rectas y pocas frenadas, pero Sainz no tiene claro si usará el de su compañero Alex Albon de cara a la clasificación de mañana. "La verdad es que personalmente siempre encuentro que el rebufo distrae más que ayuda, así que no soy muy fan", comenzaba analizando.

"Simplemente porque no puedo concentrarme en mi vuelta de clasificación con un coche demasiado cerca delante... no sé cómo lo hacen los de F2, pero sin duda experimentaremos con ello e intentaremos encontrar el equilibrio adecuado", terminaba diciendo.