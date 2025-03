Sainz, un milagro de rebote... ¡gracias a Ferrari!

Quién iba a decir a Carlos Sainz que iba a puntuar por primera vez con Williams gracias a su anterior equipo, Ferrari. No estaba siendo el inicio de temporada esperado para el madrileño, aunque un golpe de suerte tras la investigación de los comisarios a hasta tres pilotos por encima suyo ha traído el primer punto de Carlos con su nueva escudería, que sigue creciendo a pasos agigantados.

A pesar de conseguir entrar entre los diez primeros, Carlos Sainz no terminó satisfecho el Gran Premio de China. Son dos carreras las disputadas por el madrileño con Williams, todavía quedan otras veintidós, aunque las sensaciones no son las mismas que después de los test de pretemporada en Bahréin. Se avecinan dos semanas de reflexión para el piloto antes de Japón, una nueva prueba para demostrar su habilidad al volante.

El piloto madrileño terminó fuera de zona de puntos (13º) tras una carrera decepcionante por su parte. Carlos pasó por la línea de meta a veinte segundos de su compañero de equipo, Alex Albon, que se plantaba en la novena posición antes de que los comisarios de la FIA decidiesen hacer su aparición.

Williams, beneficiado por Ferrari y Gasly

El anuncio fue tan inesperado como bien recibido por Williams; la FIA descalificaba a Leclerc, Gasly y Hamilton tras unas revisiones posteriores de sus monoplazas, los dos primeros por incumplir el peso mínimo y el británico por falta de altura en su fondo plano. Las eliminaciones de los tres pilotos, 5º, 6º y 11º respectivamente, supusieron que Alex Albon saltase a la 7º plaza y Carlos Sainz a la 10º, haciendo que el madrileño sumara de rebote su primer punto como piloto de Williams.

Fue una noticia positiva dentro de la decepción vivida este domingo para Carlos Sainz: "Estoy convencido de que a un nivel correcto, con este coche voy a poder luchar por más cosas. Hay que encontrar ese nivel lo antes posible y analizar por qué este fin de semana no hemos estado al nivel al que quiero estar”, indicó en declaraciones a la prensa tras el Gran Premio de China. "Ha habido un momento en el que parecía que no estaba muy lejos, pero después he ido perdiendo ritmo poco a poco, como ayer”.

Carlos, que completó unos brillantes test de pretemporada en Bahréin, no ha conseguido trasladar sus buenas sensaciones en las dos primeras carreras del curso: "Estoy un poco sorprendido. Es difícil entender por qué en estos momentos. Si hay una cosa que sentí en las pruebas de pretemporada es que fui muy rápido, me costó muy poco adaptarme al coche. Solo es la segunda carrera y esto no es cómo empieza, sino cómo acaba”, explicaba un Sainz hundido. Japón, la próxima parada en dos semanas, servirá para medir la reacción de un Carlos Sainz con ganas de demostrar su habilidad al volante.