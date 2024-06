Sainz manda antes de la pole en Barcelona

Carlos Sainz (Ferrari) ha liderado la tercera y última sesión de ensayos libres del Gran Premio de España, aunque la batalla por la pole de esta tarde está muy abierta, con màxima igualdad en la zona delantera, con Sainz, Norris, Leclerc y Vestappen en la misma décima y los Mercedes a su estela.

Sainz tiene un plus entre los candidatos. Y no solo porque Ferrari es el equipo que más mejoras incorpora en esta décima cita del calendario, si no porque las gradas se están volcando con él en su última carrera en Montmeló vestido de rojo, a la espera de desvelar su próximo destino, que pasa por Williams o Audi. El madrileño sueña con una victoria que sería la segunda para él este año y Ferrari, con un triunfo que se le resiste en esta pista desde hace once años.

Russell ha comenzado al frente, pero en cuanto han empezado los turnos con blandos, Lando Norris ha confirmado el poder de McLaren en el Circuit, escalando a la primera posición con un crono de 1'13"043. Hamilton se ha quedado a 3 décimas de su compatriota en su segundo intento de vuelta rápida, mientras los Ferrari se preparaban en el garaje. Leclerc, discreto el viernes, ha agradecido la labor de los hombres de Maranello: "Buen trabajo en el coche. Gran paso adelante", ha dicho por radio.

Sainz ha refrendado el mensaje en pista, estableciendo el mejor tiempo provisional (1.13.013), dejando a 30 milésimas a Norris. A Leclerc se le ha 'atragantado' el tercer sector y se ha situado tercero a 37 milésimas, por delante de Verstappen, a 74. Russell está a una décima del grupo y Hamilton es sexto. Más ajustado, imposible

Alonso, a sufrir

La sucesión de curvas rápidas y largas, especialmente las concentradas en el primer y tercer sector del Circuit de Barcelona-Catalunya, le sientan mal al Aston Martin AMR24 y Fernando Alonso, que ayer completó la segunda tanda de entrenamientos libres en 14ª posición, a más de un segundo, sigue sufriendo este fin de semana. Este sábado el piloto asturiano ha comenzado el día en novena posición y mucho le va a costar defender esa situación de cara a Q3.

Checo Pérez necesita reaccionar. El mexicano, que ya ha firmado la renovación por dos temporadas con Red Bull, ha perdido la inercia positiva del arranque de temporada y lleva tres grandes premios sin acceder a Q2 y no acabó las dos últimas carreras. El viernes, tanto él como Verstappen tuvieron problemas en el trazado catalán, pero mientras el tricampeón ha demostrado que tenía margen para entrar en el pulso por la pole, su compañero, séptimo, ha dejado más dudas.