Sainz: "Madrid es imbatible para la F1 logísticamente hablando"

Además de presentar el nuevo Audi con el que competirá en el Dakar 2024, el piloto español Carlos Sainz también tuvo tiempo para dar su opinión sobre la posible llegada de la Fórmula 1 a Madrid.

"Pues yo como madrileño, como podéis imaginar, feliz de que la F1 pueda llegar a Madrid. Sé lo que implica un Gran Premio y la huella que deja en una ciudad. Madrid, en el sitio donde se ha elegido, la verdad es que logísticamente hablando es imbatible. Para Madrid, conociendo cómo es esta ciudad, sería fantástico.

Además, Sainz también destacó un componente sentimental si su hijo todavía está corriendo en 2026 en la Fórmula 1. "Si en ese momento está Carlos corriendo en Fórmula 1, pues correr en tu ciudad, yo lo he experimentado en alguna carrera, en algún rally, es único y es fantástico. Si él tiene la suerte de que así sea, pues va a disfrutar mucho de ese Gran Premio y yo lo haré con él.

Quiso también recordar que en un mundo como el automovilismo, que evoluciona de forma constante, no hay nada firmado para siempre. "Catalunya lo ha tenido muchos años, lo han disfrutado y no hay nada escrito de que tiene que ser de por vida en un sitio. También estuvo en Jerez, en su momento y son procesos del mundo remoto que avanzan. Además creo que es una iniciativa privada, pues nadie va a poder señalar a nadie, es decir, que el dinero va a destinar esto a otro, que he conocido que si se hace, pues será un éxito y ojalá.