Sainz y la llegada de Binotto a Audi: "No va a influir en mi futuro"

El futuro de Carlos Sainz se ha convertido en el 'culebrón' del año en la Fórmula 1. El fichaje de Lewis Hamilton por Ferrari se comunicó a principios febrero, antes incluso de que comenzase la temporada, pero casi medio año después el piloto madrileño sigue dándole vueltas a las distintas propuestas para correr en 2025. Este jueves, Haas ha cerrado su tandem de pilotos con Esteban Ocon y ya solo hay cinco asientos disponibles.

Y es que cada vez que Sainz parece tener clara su apuesta, se produce un movimiento que le obliga a reconsiderar la situación. En Barcelona estaba cerca de fichar por Williams, pero la llegada de Flavio Briatore a Alpine frenó su decisión. Y ahora, otro de los equipos que le pretenden, Sauber Audi, ha reclutado a Mattia Binotto, el que fuera su jefe en Ferrari y con el que Carlos mantiene una estrecha relación.

A su llegada al circuito belga de Spa, este jueves, le han preguntando si la incorporación de Binotto le acerca al proyecto de Audi y Sainz ha reconocido que el suizo le ha llamado, aunque ha echado 'balones fuera' ante los micrófonos de DAZN, al igual que después en la rueda de prensa de la FIA, dando a entender que el proyecto no le atrae.

"A nivel de tomar una decisión personal, sinceramente creo que no me influye (Binotto), pero creo que sí que cambia para Audi, porque consigue a una persona que ha estado muchos años en un equipo top, construyendo la escudería que es hoy Ferrari y sabe exactamente qué debe tener una escudería de F1 nivel maquinaria, personal, cantidad de ingenieros y demás para construir un equipo grande, que es lo que quiere hacer Audi", ha subrayado Carlos, que ha insistido en que "su llegada es una buena noticia para ellos, pero no va a influir demasiado en mi futuro".

"¿Si me ha llamado?. Bueno, ahora me llama mucha gente, no solo Mattia, pero sí, claro que hemos hablado y le he preguntado y le he dado la enhorabuena porque creo que es el puesto ideal para él", ha concedido el madrileño.

"Mi futuro todavía se está discutiendo y analizando con mucho cuidado y además hay cambios en varios equipos que estoy considerando en este momento. De hecho, tengo sobre la mesa prácticamente todos los equipos para el próximo año. Simplemente, sin querer dar pistas, me estoy dando un tiempo para tomar la decisión y analizar todas estas cosas que siguen cambiando, el panorama cambia de una semana a otra. Hay cambios y evoluciones tanto en el mercado de los equipos como en el de los pilotos", ha cerrado Sainz, que ha descartado "categorícamente" tomarse un año sabático.

"Adoro la F1 y preferiría ir a un equipo de clase media para ayudarles a encontrar el camino que tomarme un año sabático. Soy competitivo y creo que puedo aportar", ha dicho.