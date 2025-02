Sainz lidera la pretemporada y Alonso siembra dudas en Bahrein

George Russell la última sesión de la pretemporada 2025 de Fórmula 1 en Bahrein. El piloto británico de Mercedes (1.30.454) ha superado por apenas 21 milésimas al tetracampeón Max Verstappen (Red Bull), mientras que Lewis Hamilton, sexto con menos protagonismo de lo esperado, ha finalizado anticipadamente su actuación para encerrarse a ‘cal y canto’ en el box de Ferrari. Carlos Sainz, que ayer marcó el mejor tiempo (1.29.348) y hoy ha cedido el volante del Williams su compañero Albon, despide los tres días de test como el más rápido. Una buena señal que contrasta con las dudas generadas por Fernando Alonso y Aston Martin.

Este viernes el equipo de Silverstone ha tenido que improvisar y cambiar sus planes. A primera hora han anunciado que Lance Stroll se encontraba “indispuesto” y no podría salir en el turno matinal, por lo que sería Alonso quien asumía el trabajo. Dos horas más tarde han confirmado que el canadiense, ya recuperado, cerraría el programa por la tarde, privando a Alonso de rodar en la tanda más determinante y cuando las condiciones de la pista son más similares a las del Gran Premio de Bahrein. Eso le dejaba como el único piloto de la parrilla sin ninguna sesión vespertina para analizar.

Fernando se ha despedido con una rueda de prensa y cuando iba a abandonar el circuito le han llamado para que volviera a enfundarse el mono. Stroll seguía mareado y el español ha podido salir a probarse en horario nocturno. Pero tampoco ha tenido más trascendencia. El asturiano, que en su primer turno ha concluído en un discreto octavo puesto de diez pilotos, a 1.2 del mejor (Leclerc), ha acabado el día incluso peor, 16º y a 2.5 del tiempo de Russell, sin simulaciones de carrera ni clasificación para clarificar el rendimiento del AMR25, dejando más incertidumbre y la imagen de un coche muy subvirador. “Ha sido un invierno muy corto para mí. 29 vueltas el primer día, 27 vueltas el segundo por la lluvia y el viernes un programa más normal, pero no es lo suficiente. Es el único deporte en el que antes de un Mundial solo tienes día y medio de entrenamiento”, ha resumido Fernando, que ha confesado que tampoco él ha se encontraba bien y que solo había dormido un par de horas.

Una situación extraña en Aston Martin, pero que no desentona con los momentos surrealistas que se han vivido estos días en Bahrein, con un apagón general en el circuito el primer día, lluvia en el desierto el segundo y dos banderas rojas en la jornada de hoy, la primera cuando el cristal de la cabina en la que estaba ubicado el director de carrera ha estallado en mil fragmentos y la segunda... por la aparición de un autobús en la pista.

Poco optimismo

Su primer balance no es alentador: “No vamos a entrar en detalles, pero obviamente los datos y la evaluación parecen buenos. Y hay un paso adelante en comparación con el coche del año pasado. También hay algunos aspectos negativos, cosas que necesitamos arreglar y mejorar para Australia y más adelante en la temporada. En esta situación, tendremos que hacer un fin de semana perfecto para entrar en los puntos”, ha advertido Fernando.

Teniendo en cuenta que las escuderías están volcadas ya en el drástico cambio de reglas de 2026 , Alonso espera pocos cambios en la jerarquía de 2025: “Todos los F1 que están aquí son muy parecidos a los que había en el último gran premio de 2024, con pequeños cambios. Creo que las cuatro primeras carreras no cambiarán mucho lo que vimos en Abu Dhabi”, ha destacado. Es decir, los cuatro grandes –McLaren, Red Bull, Ferrari y Mercedes- seguirán siendo intocables y el resto deberá pelear por estar lo más cerca posible de ese grupo.

¿Williams, la amenaza?

En este sentido, la prensa británica ha hecho saltar las alarmas y ya sitúa a Williams por delante de Aston Martin. En 'Sky Sports' , después de que ayer Carlos Sainz liderara la segunda jornada al volante del FW47, consideran que los de Grove, penúltimos el pasado año en constructores, podrían se la gran amenaza para el equipo de Alonso: "No estoy seguro de Aston Martin, sinceramente. A primera vista, Williams parece estar en mejor posición", valora el periodista David Croft, mientras el jefe de Williams, James Vowles, reconoce que gracias al trabajo de Carlos el coche es más rápido y este año pueden dar "un gran salto" a nivel de rendimiento.

"Son suposiciones. Todos tienen un programa diferente en los test. Sé que McLaren hizo una buena tanda larga y Carlos fue el primero ayer. Del resto de equipos, no estoy al tanto de la información. Supongo que es difícil creer que las cosas vayan a cambiar tanto en comparación con esta semana", ha matizado Alonso.

El bicampeón español confía en que la situación evolucione a medida que avance la temporada y no se repita el sufrimiento de 2024: “Espero cambios porque hay demasiados ejemplos. Los últimos dos años con McLaren, pero también Mercedes e incluso Alpine el año pasado, les estaban doblando en las primeras carreras y acabaron siendo el quinto coche más rápido. Así que si consigues un paquete que supere las expectativas, cambia tu temporada. En Barcelona espero cambios, pero no por la normativa de alerones de la FIA. Creo que tendremos algunas mejoras en el coche y si una de ellas hace que el coche cobre vida, el resto de la temporada cambia por completo y estás luchando por cosas mucho más altas”, augura. Un tono positivo que contrasta con lo visto estos días en la pista: "No estoy preocupado", asegura.

TEST BAHREIN. DÍA 3

1. George Russell (Mercedes 1'29"545 (89 vueltas)

2. Max Verstappen (Red Bull) a 0"021 (80)

3. Alexander Albon (Williams) a 0"105 (135)

4. Oscar Piastri (McLaren)a 0"395 (83)

5. Pierre Gasly (Alpine) a 0"495 (82)

6. Lewis Hamilton (Ferrari) a 0"800 (47)

7. Yuki Tsunoda (Racing Bulls) a 0"952 (85)

8. Esteban Ocon (Haas) a1"183 (101)

9. Charles Leclerc (Ferrari) a 1"266 (66)

10. Kimi Antonelli (Mercedes) a 1"343 (61)

11. Lando Norris (McLaren) a 1"398 (57)

12. Jack Doohan (Alpine) a 1"694 (61)

13. Lance Stroll (Aston Martin) a 2"154 (34)

14. Nico Hülkenberg (Sauber) a 2"181 (67)

15. Isack Hadjar (Racing Bulls) a 2"216 (73)

16. Fernando Alonso (Aston Martin) a 2"539 (80)

17. Gabriel Bortoleto (Sauber) a 2"602 (35)

18. Oliver Bearman (Haas) a 2"816 (59)