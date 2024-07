Sainz lamenta la estrategia de Ferrari y no aclara su futuro

Carlos Sainz se va de vacaciones con dos frentes abiertos: Ferrari, porque no termina de estar satisfecho con el resultado de las últimas carreras, y su futuro, que sigue sin resolverse después de 14 grandes premios. La rumorología del paddock le sitúa ahora más cerca de Williams, que podría anunciar su fichaje en pleno parón estival, pero el madrileño se ha marchado de Bélgica sin dar pistas: "Toca descansar estas vacaciones, que es lo que importa", ha respondido cuando le han preguntado al respecto en DAZN.

Sainz, que salía séptimo en parrilla, se la jugó con una estrategia distinta a la mayoría, apostando por el neumático duro de salida. Una situación que le hacía vulnerable en las primeras vueltas, pero que él ha aprovechado para escalar una posición a costa de Lando Norris.

Después del primer baile de paradas de los favoritos, aguantó con duros en pista y llegó liderar la carrera, hasta que en la vuelta 20 Ferrari le ha llamado a boxes y han acabado descartando la idea de ir a una sola parada, como han hecho el ganador George Russell y también Fernando Alonso (9º), ambos con éxito.

Sainz salió séptimo de boxes, pero viendo que su neumático medio tampoco daba para más, ha vuelto a parar en la vuelta 28 para terminar con el compuesto duro, adelantando a Checo Pérez para acabar séptimo, tal como empezó.

"Ha sido un poco raro todo, porque hemos salido muy bien con el duro, e incluso hemos ganado una posición en la salida. Luego creo que hemos tenido muy buen ritmo, iba cómodo y parecía que una parada tenía buena pinta para nosotros y para ir a una parada", ha explicado.

Carlos no se ha mostrado demasiado conforme con la estrategia de Ferrari: "No sé por qué, sinceramente, no nos hemos arriesgado igual que hemos arriesgado con el primer neumático, teníamos que haber aguantado ahí fuera con el duro más tiempo, como hizo Russell en su segundo stint, porque este neumático prácticamente no degradaba", ha comentado.

"Habrá que analizar la carrera con un poco de calma, porque está claro que lo que hemos hecho ha sido una parada y media. Hoy he ido cómodo, rápido, el caso es que si hemos hecho 8-9 vueltas con el neumático medio, no hemos maximizado el ritmo de carrera de hoy. Si os fijáis en el último stint iba bastante rápido", ha valorado el piloto madrileño.

"Hay que analizar también la clasificación de ayer, fue una vuelta en la que no me salieron las cosas. El ritmo en lluvia era bueno, hoy en seco también, pero está claro que con la posición de salida de hoy, y no maximizar lo que teníamos, nos ha costado el fin de semana", ha lamentado Carlos, que cede una plaza en el Mundial de pilotos con Piastri y ahora es quinto, a 14 puntos de su compañero Leclerc.