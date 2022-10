Sainz, incómodo y sin ritmo: "Iba sufriendo para no cometer errores"

"Es de locos el tiempo que ha tardado la pista en secarse. Es algo a tener en cuenta de cara al futuro", ha destacado Carlos "Es un buen resultado para el equipo. Era fácil cometer errores y lo bueno es que no se han cometido", ha señalado el madrileño

Carlos Sainz ha subido al tercer peldaño podio en el Gran Premio de Singapur, pero nunca ha tenido el ritmo para pelear con los dos pilotos que le han precedido, su compañero Charles Leclerc y el vencedor Sergio Pérez. "Nunca he encontrado el ritmo sobre mojado, no he podido plantar cara a los dos de arriba. En estas condiciones te tienes que conformar con el tercero", ha reconocido el piloto madrileño tras la carrera.

"Ha sido una carrera dura, no he ido cómodo, iba sufriendo para no cometer errores. Cuando se ha ido secando la pista, hacia el final, ya he podido ir más rápido", ha explicado Carlos, que destacado que "es un buen resultado para el equipo. Era fácil cometer errores y lo bueno es que no se han cometido", ha señalado.

"Estaba por la labor de montar slicks lo antes posible, había mucho más que perder que ganar. Es de locos el tiempo que ha tardado en secarse. Hacíamos vueltas y la pista no se secaba, es algo a tener en cuenta de cara al futuro", ha cerrado el piloto de Ferrari, que confía en tener mejor rendimiento la próxima semana en Japón.