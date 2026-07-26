Sainz, hundido: "Para salir de este agujero hay mucho trabajo"

Carlos Sainz ha vivido un fin de semana muy difícil con Williams en Hungría, aunque lamentablemente esta siendo la tónica este año. A su monoplaza FW48 le falta ritmo y consistencia, lo que le lleva también a cometer errores. Este domingo ha sido sancionado por bloquear a Piastri al ser doblado por el australiano y ha acabado penúltimo en otra carrera para olvidar.

"Había muchos problemas con las banderas azules, porque no funcionaba el sistema y no sabíamos, porque el volante normalmente nos avisa y hoy no nos avisaba de nada. Y el equipo tampoco me ha advertido que venía Oscar", ha explicado Sainz.

"Estaba luchando con Fernando por posición, haciendo una batalla normal y corriente, y de repente había ahí un McLaren, que no sabía ni que existía. Una pena, porque nos ha costado cinco segundos, cuando estábamos haciendo una buena carrera, a un ritmo alto teniendo en cuenta el coche que teníamos”, ha añadido Carlos, que ha lamentado una decisión estratégica de Williams con el virtual safetu car, a 13 vueltas del final: “Un pit-stop innecesario al final cuando iba delante de Bearman y Alex. No sé por qué me han parado", ha analizado.

Sobre el déficit que arrastra su monoplaza, el madrileño considera que “el ala delantera ha ayudado, aunque un poco menos de lo que esperábamos. El problema es el coche entero, que no produce carga aerodinámica", ha descrito con crudeza.

En cuanto al balance de la primera mitad del año, Sainz es contundente: "Mala, muy mala, decepcionante, creo que muy por debajo de las expectativas y de dónde queremos estar como equipo. Si queremos salir de este agujero hay mucho trabajo y sabemos dónde tenemos que mejorar” ha asegurado con evidente disgusto. En el horizonte, las mejoras de Bakú: “A ver si con ese upgrade podemos salir un poco de esta situación”.