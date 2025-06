Sainz, hundido: "Han sido 70 vueltas frustrantes”

Carlos Sainz afrontaba una difícil carrera en Canadá partiendo desde la 16ª plaza después de que Hadjar le bloqueara en clasificación y le impidiera progresar más allá de la Q1, relegándole a la 16ª plaza de salida.

Y aunque este domingo ha conseguido terminar décimo y llevarse el último punto en liza en Montreal, no lo ha hecho nada satisfecho. “No pude empujar en toda la carrera por un problema que tenía con el coche. El equipo no me dejó y fueron 70 vueltas muy frustrantes desde el punto de vista del piloto”, ha señalado el piloto de Williams tras la carrera.

“La una carrera fue aburrida por mi parte. No pude mostrar el ritmo y el potencial que tenía. Estamos sufriendo para poder competir. Con mi coche no podíamos hacer nada. El ritmo con el neumático duro no era malo, pero podemos mostrar mucho más potencial del que se vió hoy aquí”, ha insistido.

La situación en Canadá, según Carlos, “resume un poco la temporada. Diez carreras donde no hemos podido tener un fin de semana completo a parte de Jeddah. Se pueden hacer las cosas mucho mejor", ha dicho.

"No he podido correr la carrera, desde el punto de vista del piloto es frustrante y es una lástima. Pasé una época de buenas clasificaciones y malas carreras. Ahora es al revés. A ver cuando lo ponemos todo junto para empezar a carburar” ha añadido Sainz, poniendo ‘deberes’ a su equipo.

“Este fin de semana hemos vuelto a dejar escapar muchos puntos y duele porque por una razón o por otra el caso es que no conseguimos hacer un gran premio como nos gustaría y como podemos”, ha cerrado el madrileño.