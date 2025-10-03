Fórmula 1
Sainz: "Hemos sido relativamente competitivos durante todo el día"
El piloto madrileño, octavo el primer día en Singapur, confía en sus opciones de cara a una 'qualy' que aquí es determinante
EFE
Carlos Sainz, que este viernes marcó el octavo tiempo en los entrenamientos libres para el nocturno Gran Premio de Singapur, el decimoctavo del Mundial de Fórmula 1, se ha sentido "relativamente competitivo" en la pista de Marina Bay al volante del Williams, a pesar de que no es un escenario demasiado propicio para las carecterísticas del FW47.
"En los segundos libres salimos con unos reglajes diferentes y tuvimos más problemas en comparación con la primera tanda, por lo que es posible que le echemos un vistazo y retornemos a la configuración original", comentó el piloto madrileño, de 31 años, que hace dos domingos logró su primer podio con Williams al acabar tercero el Gran Premio de Azerbaiyán.
"Tenemos deberes por hacer esta noche, ya que parece que tenemos problemas de nuevo con los neumáticos blandos", precisó Sainz en la pista en la que hace dos años logró una de sus cuatro victorias en la categoría reina.
El piloto de Williams señaló que "la posición en la calificación lo es todo aquí", por lo que deberá elegir "el ritmo adecuado y tomar las decisiones correctas antes de la crono del sábado".
