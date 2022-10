Sainz: "No me han dicho que me quedaba otra vuelta"

"He pasado por meta el primero y, con lo que mejora aquí la pista, los que vienen por detrás superan", admite el madrileño "Mañana tocará remontar, intentar hacer una buena salida para ir en buscar del podio", señala Carlos, que arrancará cuarto en Singapur

Carlos Sainz no ha terminado del todo satisfecho tras la clasificación en Singapur, donde se ha visto penalizado por errores propios pero también por un despiste del muro de Ferrari al final de la sesión. El piloto madrileño, que mañana domingo arrancará cuarto en una parrilla liderada por su compañero Charles Leclerc, ha sido crítico.

“Ha sido una qualy un poco caótica, con mucho tráfico en Q1 y en Q2 sin poder hacer vueltas buenas. Luego en Q3 creo que hemos acertado con los neumáticos. Lo único, la última vuelta. He pasado por meta el primero y, con lo que mejora aquí la pista está claro que los que vienen por detrás te van a superar. Son cosas que tenemos que seguir mejorando, porque realmente quieres ser el último en pasar y no sabía que me quedaba otra vuelta porque no me lo han dicho", ha explicado Sainz.

"Tenemos que mejorar ese aspecto. Aún así me he quedado a una décima y media de la pole, con lo que hemos estado cerca. Mañana tocará remontar y buscar el podio. Será importante tratar de hacer una buena salida para pelear por el podio", ha advertido el de Ferrari, ambicioso y que no descarta incluso poder optar al triunfo "creo que es un circuito en el que puede pasar o de todo o nada. Vamos a ver qué nos encontramos mañana y lo que podemos hacer", ha añadido Carlos.