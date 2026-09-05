Sainz, frustrado: "Pasar a Q2 es una mini victoria, lo que hay ahora"

Carlos Sainz ha exprimido al máximo todo lo que tenía en Williams -que no es mucho- para colarse in extremis en la Q2 del GP de Italia. Aunque ha clasificado 15º al final, este domingo partirá 13º, beneficiado por las sanciones de varios pilotos por cambiar motor, entre ellos el líder Kimi Antonelli.

“En nuestros buenos días, a veces podemos entrar bien en el Q2 y pelear con alguien de la zona media. Creo que fue una de esa veces, tuvimos una buena vuelta en Q1 y luego otra en Q2 con Ocon. Eso es todo lo que tenemos en este momento, nuestras mini victorias, hasta que esto se vuelva mejor”, asume, resignado

Carlos tuvo que gestionar el efecto del rebufo durante su vuelta rápida, un detalle que puede marcar diferencias en las largas rectas de Monza. “Muy en el límite”, ha reconocido Sainz sobre una de sus pasadas a la Parabolica. “En esa vuelta tuve un buen rebufo de Charles (Leclerc) en la curva 1, pero luego pasé el resto de la vuelta sin rebufo, lo que significa que eres mucho más rápido en curva, pero luego eres muy lento en recta, y tuve hacer todo en Parabólica para recuperar el tiempo que estaba perdiendo en las rectas. De hecho, esa fue mi mejor Parabólica, pero no pude superar mi tiempo, porque luego el resto de las vueltas estuve en rebufo, y nuestro coche en rebufo, a alta velocidad, no es divertido, pero sí esa vuelta es la vuelta que me dejó en la Q1, así que estuvo bien", relató.

Sainz valoró cómo puede afectar esa circunstancia a la carrera: “Creo que depende de la disciplina de las personas con el turbo. Todo se reduce a cuánto tiempo de carrera estás dispuesto a perder al entrar en un juego del 'yo-yo' con el turbo, y cuánto tiempo en el modo óptimo quieres mantenerte sin usarlo y simplemente dejar que el sistema lo dicte. Así que va a ser bastante importante dependiendo de quién esté a tu alrededor y quién esté dispuesto a entrar en una batalla de "yo-yo".

Carlos no se ha mostrado sorprendido con el comportamiento de los nuevos F1 en Monza. “Nuestra simulación sugirió que el rebufo sería muy poderoso porque estamos en una F1 con 400-500 CV menos a mitad de recta, con mucho rebufo, así que obviamente tendrá un efecto masivo”, ha apuntado.

“Claramente no es tan bueno como solía ser, especialmente en los lugares donde estamos corriendo sin batería para guardarla para la recta. En la curva 6, la curva 7, las curva 8, esas curvas de velocidad media ahora, estamos conduciendo mucho más lento sin despliegue eléctrico, lo que tal vez esté haciendo que la entrada a esas curvas sea menos desafiante. Y en las rectas, simplemente limitando la velocidad allí a 305-310 donde la estamos limitando, es un poco extraño", ha zanjado.