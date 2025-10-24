Sainz y Ferrari en México, un año después

El domingo 27 de octubre de 2024 fue uno de los días más felices en la carrera deportiva de Carlos Sainz, que pudo celebrar con sus padres y con su equipo un soberbio triunfo en el Gran Premio de México. Partió desde la pole, que el día anterior le había arrebatado a Max Verstappen, y subió al podio escoltado por Lando Norris y su compañero Charles Leclerc en una jornada gloriosa para Ferrari.

Pocos sospechaban entonces en Maranello que esa iba a ser la última victoria de un coche rojo. Sainz ya se estaba despidiendo del equipo, después de saber antes de empezar la temporada que Lewis Hamilton iba a relevarle al año siguiente. Y en la Scuderia se las pintaban muy felices, pensando que el heptacampeón venía para devolverles a lo más alto, para volver a ser campeones.

A final de curso, con cinco victorias (tres de Leclerc y dos de Sainz), Ferrari se quedó a solo 14 puntos del título de constructores, que fue para McLaren. Y teniendo en cuenta que 2025 era un campeonato de transición, antes del cambio de reglas de la F1, en Maranello estaban convencidos de que podrían pelear de nuevo por la corona, que se les resiste desde hace 18 años.

Nada más lejos de la realidad. Leclerc no ha ganado ninguna carrera, aunque suma ya seis podios este año. Hamilton ha batido el récord de Didier Pironi (1982) y lleva ya 19 grandes premios sin conseguir subir al cajón vestido de rojo, la peor racha de la historia para un piloto de Ferrari. Tampoco la aventura de Sainz en Williams está resultando un camino de rosas. El madrileño suma un podio en Bakú, otro en el sprint de Austin y muchos problemas a lo largo del curso.

La ausencia de Carlos en Ferrari – el cambio por Hamilton-, se traduce en cifras; 156 puntos menos a estas alturas (490 en 2024 y ahora, 334 a falta de cinco carreras y dos sprints). Son terceros con siete puntos menos que Mercedes, con el que se juegan la segunda plaza de constructores, y casi menos de la mitad que McLaren (678). Charles Leclerc y Sainz acabaron tercero y quinto el Mundial 2024. A día de hoy, el monegasco marcha quinto (192) y Hamilton sexto (142).

Un año después, ni Ferrari ni Sainz luchan por títulos y repetir una victoria en México es altamente improbable. Por si fuera poco, el madrileño tendrá el lastre de cinco puestos en parrilla por su accidente con Antonelli en Austin. En Maranello, muchos echan de menos a Carlos.