Sainz exprime a Williams y manda un aviso: "Me ha dejado bastante ilusionado"

No podía estar más contento Carlos Sainz tras realizar una auténtica exhibición en Jeddah. Han sido semanas complicadas para el de Williams, gestionando una adaptación a su nuevo equipo que estaba costando en su fase inicial. Sin embargo, en Arabia el madrileño confirmó que esa primera etapa ha sido superada con éxito después de una carrera sobresaliente que permitió a su escudería sumar valiosos puntos para el campeonato de constructores.

Saliendo sexto por delante de pilotos que deberían haber clasificado mejor que Carlos este sábado, el madrileño consiguió aguantar la octava plaza hasta el final de carrera por delante de Alex Albon, su compañero de equipo. Su carrera no solamente se centró en su propio ritmo, sino que gestionó a las mil maravillas el DRS de Albon para que Hadjar no adelantase al tailandés en las últimas vueltas. Un domingo de resurrección para un piloto en alza.

"Hoy era lo máximo que podíamos sacar. Una carrera muy buena, me he sentido cómodo", explicó Carlos tras la carrera. "Es una buena señal, aunque hemos tenido una parada lenta que me ha costado algunos segundos. Cuando el equipo me ha pedido que ayudase a Alex, lo he hecho. Carrera muy buena, cuando he tirado en esa última vuelta para ver el ritmo real que tenía me ha dejado bastante ilusionado", reconoció impresionado Sainz.

Una adaptación casi completada

Las dudas de las primeras carreras parecen haber quedado atrás, una adaptación que si bien todavía sigue adelante, mejora a pasos agigantados: "Lo avisé, cambiar de equipo lleva tiempo. Todos los que lo hemos hecho ninguno está al 100%, aunque esta semana lo haya hecho. Todavía me quedan carreras difíciles con una curva de aprendizaje que debo tomar. Pero estar en la quinta carrera sacando el máximo rendimiento del Williams es una buena señal, hay que seguir en la misma dirección porque está funcionando".

A pesar de salir desde el inicio en una posición superior a las prestaciones de su monoplaza, el español hizo su carrera y terminó en una octava posición valiosa para su equipo: "Es lo que tocaba hacer, hoy tocaba maximizar lo que había. Lewis y Norris nos iban a pasar tarde o temprano y lo hemos hecho bien. Habrá carreras donde plante más batalla y otras donde tocará aguantar". Próxima parada, el fin de semana del 2 al 4 de mayo en Miami, donde Sainz espera poder seguir sumando experiencias positivas con Williams.